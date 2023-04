Alessandro Lequio, ¿es cierto que se ha negado rotundamente a que su nieta lleve su apellido? ¡Su reacción!

MADRID, 9 (CHANCE)

Semanas muy duras para Alessandro Lequio, quien hace tan solo dos semanas se convirtió en abuelo. Un tema bastante polémico debido al método que Ana García Obregón habría usado para traer esta niña al mundo: utilizar el esperma de su hijo fallecido, Aless Lequio, en un proceso de gestación subrogada.

A pesar de que la misma actriz confesaba que tan solo dos hermanas suya y su exmarido, Alessandro Lequio, conocían la noticia desde el primer momento, el colaborador de televisión no ha querido pronunciarse sobre el tema.

Ya han sido diferentes ocasiones en las que ha preferido no contestar a los medios de comunicación. En 'El programa de Ana Rosa' ya dejó claro que no iba a hablar del tema para así evitar que se hablará al respecto, dejando como una gran incógnita su opinión.

A pesar de su silencio, cada vez van saliendo más detalles a la luz, como la condición que le habría puesto a Ana sobre su nieta. Ha sido Marisa Martín-Blázquez en el programa 'Fiesta' quien ha asegurado que el conde no quiere que la niña lleve su apellido, algo que intensifica la teoría de que no está de acuerdo con la decisión de su expareja y madre de su difunto hijo.

Mientras el colaborador intenta refugiarse en su familia, el equipo de Europa Press ha podido hablar con él en medio de todo el caos generado. Por su parte, Alessandro se ha mantenido en su postura de no hablar y no confirmar ni desmentir si es verdad que no ha querido que su nieta lleve su apellido, tal y como apuntan varias informaciones.