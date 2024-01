Alessandro Lequio habla alto y claro: "La responsable de que se esté ensuciando el legado de mi hijo es Ana Obregón"

MADRID, 10 (CHANCE)

Después de que la revista 'Semana' haya publicado que la relación de Ana Obregón y Alessandro Lequio está seriamente tocada y que ambos estarían más distanciados que nunca tras la polémica que ha salpicado a la fundación que lleva el nombre de su hijo, después de que se filtrase que la bióloga no ha donado nada de lo que prometió, el italiano ha dado la cara en 'Vamos a ver'.

Y, reconociendo que está "agotado" de este asunto, ha vuelto a hablar para defender la labor y las cuentas y de la fundación Aless Lequio, y dejar claro que nada tienen que ver con las cuentas de la presentadora, a la que ha lanzado un demoledor dardo culpándola de todo lo que está pasando y que, como asegura, está "arrastrando" a la fundación.

"Esta no es una historia de la fundación Aless Lequio. Es una historia de Ana Obregón, que adquirió el compromiso, que no obligación, público de donar sus exclusivas a la fundación. Y esto no tiene nada que ver con la fundación" ha insistido, reafirmándose en lo que ha dicho en los últimos días.

Sin embargo, yendo un paso más allá -y dejando a Ana a los pies de los caballos- Lequio ha confesado que "lo que me molesta y duele de toda esta historia es que se está ensuciando el legado de mi hijo que es un legado inmaculado y con las cuentas muy claras". "Las de la fundación están clarísimas, las cuentas de Ana las sabe ella. Siempre ha sido una mujer íntegra y honrada, y por ser la madre de mi hijo siempre la defenderé, pero el problema es que se ha comprometido a donar el dinero de las exclusivas sin que nadie la obligase" ha apuntado.

Y ha sido entonces cuando, tras negar que tenga un enfrentamiento o algo parecido con la presentadora, cuando la ha culpado directamente de esta situación: "Me molesta y me duele que se esté ensuciando el legado de mi hijo y la responsable de esta situación es Ana Obregón".

"Ella tiene sus tiempos y sus cosas y ella sabrá lo que tiene que hacer, pero tendrá que explicar el motivo por el que esas donaciones no se han efectuado. Ella tampoco tiene ninguna obligación pero la única que tiene que responder aquí es Ana Obregón, no la fundación, pero ella sola se lía con sus explicaciones y creo que lo mejor que puede hacer es dejar de hablar" ha sentenciado.

Sin ocultar su malestar con la madre de su hijo Aless, el italiano ha vuelto a repetir que "Ana no puede arrastrar a la fundación a esta historia que no tiene nada que ver". "Se contradice porque no puedes decir voy a donarlo cuando nadie te obliga, y luego no hacerlo. Explícalo pero de una manera clara, hazlo. No arrastres a la fundación que es absolutamente ajena a todo esto" ha pedido directamente a Ana Obregón, que tras estas durísimas declaraciones está más en la cuerda floja que nunca.