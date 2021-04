Alessandro Lequio, al margen de las nuevas y duras declaraciones de Antonia Dell'Atte

MADRID, 28 (CHANCE)

Las críticas que Alessandro Lequio ha hecho del testimonio de Rocío Carrasco en su serie documental, y la posterior respuesta de la hija de Rocío Jurado insinuando que el italiano tenía muchas similitudes con Antonio David Flores - dejando caer que él también era un presunto maltratador - han hecho que Antonia Dell'Atte entre en escena.

Indignada con las palabras de su exmarido en 'El programa de Ana Rosa' asegurando que él "nunca, nunca, nunca" había sido acusado ni juzgado por maltrato, la modelo italiana atacaba hace unos días a Alessandro, tachándolo de mentiroso y de maltratador y posicionándose al lado de Rocío Carrasco.

Unas duras acusaciones en las que, consciente de la importancia que está tomando su denuncia pública al padre de su hijo Clemente, ahora se reitera: "He sido la primera en España, una italiana, en denunciar los malos tratos en el 91 y con esto he dicho todo". "Sobre todo, la justicia me dio la razón y no sé, he sido una de las primeras en apoyar a todas las mujeres maltratadas, asesinadas, he pedido una ley que también después de mucho tiempo si hay una verdad, si dice la verdad, la verdad es una y absoluta. O uno miente o dice la verdad, y yo he dicho la verdad", ha asegurado Antonia, mostrando su apoyo a Rocío Carrasco.

Tan clara como acostumbra, la modelo confiesa que "yo he perdonado a mi verdugo. Me he quitado del medio para proteger a mi hijo y mi hijo no tiene trauma, él ha sabido perdonar, yo he perdonado". Sin embargo, e indignada, 'denuncia' la defensa que de Lequio han hecho en difrentes medios de comunicación: "Lo peor de todo son los periodistas que han encubierto al maltratador. Los cómplices del maltratador".

Unas durísimas a las que Alessandro Lequio prefiere hacer oídos sordos. Muy serio, e intentando continuar con su vida al margen de los ataques de su exmujer, el italiano llega a su casa pronunciarse sobre las nuevas declaraciones de Antonia. Donde sí ha hablado ha sido en el programa 'Sálvame', asegurando que es un tema que aclaró hace 30 años y no iba a volver a entrar en el espinoso asunto, que le pone de nuevo en el ojo del huracán.