Alessandro Lequio responde a la declaración de guerra de Kiko Rivera

Alessandro Lequio, uno de los colaboradores más críticos con la postura de Kiko Rivera en la guerra pública que mantiene contra su madre, Isabel Pantoja, desvelaba ayer que el Dj se había puesto en contacto con él, a través de un mensaje, para preguntarle si tenía algo personal en su contra. Una anécdota que el italiano reveló sin darle más importancia y asegurando que simplemente se limitaba a dar su opinión sobre lo que veía.

Sin embargo, sus palabras no han hecho ni pizca de gracia a Kiko, que a través de su cuenta de Instagram ha publicado los mensajes que intercambió con el colaborador y le ha declarado, directamente, la guerra, insultándole además con un adjetivo calificativo que empieza por "gi"... y que todos conocemos.

Pues bien, Lequio, impasible, ha respondido hoy en "El programa de Ana Rosa" a Kiko. Muy tranquilo ha explicado que "la respuesta que le di es lo que siento y pienso, que la familia está por encima de todo. Y el comentario se lo hice con cariño, es casi tierno, pero parece que no entiende esos argumentos". Y, en vez de calmar los ánimos, no ha dudado en llamar, al Dj, paleto: "Su reacción es la propia de los que tienen el gen paleto de si no estás conmigo estás contra mí. Está quedando en evidencia. Tiene una distorsión del concepto familiar". "Dijo que no volvería a Cantora hasta que muriese su abuela. Si de verdad la quieres, deberías volver a Cantora y disfrutar de tu abuela todos los días que puedas, qué más da lo que tengas con tu madre. Pecó de ingenuo. Su gran incoherencia es que todo esto lo hace por sus hijas, atacando de esta manera a su madre. No es el mejor ejemoplo que les puede dar", ha asegurado el italiano, lejos de quedarse callado.

Una respuesta que, a buen seguro, no hace gracia a un Kiko Rivera que, después de "advertir" al ex de Ana Obregón con una hipotética guerra entre ambos, ve como Lequio no tiene ningún problema en entrar en batalla y, lejos de recular, se muestra más crítico que nunca con el hijo de Isabel Pantoja.