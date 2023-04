Alessandro Lequio revela si Ana Sandra se bautizará con el traje de cristianar de los Borbón

MADRID, 17 (CHANCE)

Fiel a su cita diaria con 'El programa de Ana Rosa', Alessandro Lequio ha acudido este lunes al plató del espacio y se ha pronunciado sobre las dos últimas polémicas en las que se ha visto inmersa Ana Obregón.

Por un lado, los rumores de que la presentadora estaría ya preparando el bautizo de la pequeña Ana Sandra Lequio y querría que la pequeña luciese el mismo traje de cristianar que llevó Aless en su bautismo. Un traje muy especial que pertenece a los Borbón, que custodia la familia del italiano desde que la Reina Victoria Eugenia se lo 'cedió' a la Infanta Beatriz -abuela del tertuliano- y con el que han recibido las aguas bautismales todos los miembros de la Familia Real, además del propio Aless y de la hija que Lequio tiene con María Palacios, Ginevra Ena.

Y por otra, el lanzamiento del libro 'El chico de las musarañas', que el joven habría empezado a escribir durante su enfermedad, que no le dio tiempo a concluir y que Ana habría terminado cumpliendo así uno de los deseos que su hijo le habría expresado antes de fallecer en mayo de 2020. Mientras muchos especulan sobre si Aless tendría intención de que sus pensamientos viesen la luz o simplemente se trataría de un diario inconexo en el que plasmaba algunas ideas, la bióloga espera ilusionada el día de su publicación -este 19 de abril- y ya prepara su regreso a España para presentarlo a los medios de comunicación el próximo mes de mayo.

¿Apoyará Alessandro a Ana en este día tan especial o por el contrario, y al igual que ha hecho tanto con la Fundación que lleva el nombre de su hijo como con el nacimiento de su nieta Ana Sandra Lequio, se mantendrá al margen? El italiano ha abordado la polémica este lunes y, confesando cómo se ha sentido en las últimas semanas, ha dejado claro que su postura seguirá siendo la misma que hasta ahora: "Por respeto a mi principio de silencio necesito no hablar más. Esa ha sido mi única postura desde el 13 de mayo de 2020, y aunque en los últimos días he realizado algún comentario puntual por la presión que he sentido, deseo y necesito no volver a hacerlo. Prefiero hacerlos en la intimidad de mi familia" ha reconocido muy serio.

Sin embargo, y consciente de que su ausencia pueda desatar comentarios, no ha podido evitar lanzar un nuevo reproche a Obregón al aclarar que, aunque no estuvo presente en la presentación de la Fundación que lleva el nombre de su hijo Aless, su papel ha sido fundamental para su puesta en marcha: "A la investigación para el cáncer principalmente se ayuda con fondos, y yo he hecho una grandísima labor, que son 4 millones de euros". "La exposición publica en este contexto tan particular no la considero necesaria" ha añadido en lo que podría ser un dardo a la presentadora.

Además, Lequio ha sido preguntado qué hay de cierto en que Ana querría bautizar a su nieta Ana Sandra Lequio con el traje de cristianar de los Borbón que llevó Aless en su bautismo, como ha asegurado Marisa Martín Blázquez este fin de semana en 'Fiesta'. Muy serio, el colaborador ha afirmado que "cada uno es muy libre de elucubrar con lo que sea o quiera, pero que yo sepa, Ana no ha dicho nada de eso ni se ha pronunciado sobre eso", antes de confirmar con un gesto ante las palabras de Ana Rosa Quintana: "O sea, no os lo ha pedido a la familia".