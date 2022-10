Alessandro Lequio sale en defensa de Ortega Cano: "Si no provoca un mínimo de compasión es que no se tiene corazón"

MADRID, 11 (CHANCE)

"Te prometo una cosa. Mi semen es de fuerza. ¡Vamos a por la niña!". Una declaración de amor con la que José Ortega Cano pidió una nueva oportunidad a Ana María Aldón 'a la desesperada' y con la que se ha convertido en la frase más polémica del momento.

Un comentario que no tardaba en convertirse en viral, que se ha convertido en protagonista de decenas de memes y que ha situado al torero en el ojo del huracán mediático, ya que cada vez son más voces las que se suman a las críticas por su surrealista manera de intentar recuperar a su mujer.

Rocío Carrasco, estupefacta, ha confesado que le dan "vergüenza" estas declaraciones, mientras Rosa Benito ha admitido que Ortega estuvo muy "desafortunado"; Belén Esteban, por su parte, ha asegurado que si ella fuese Ana María "le ponía las maletas en la puerta" al torero, y Joaquín Prat, muy sincero, ha reconocido que no entiende cómo la diseñadora "ha aguantado tantos años" al maestro.

Sin embargo, Ortega Cano cuenta con un inesperado defensor, Alessandro Lequio, que después de ser testigo directo de las desafortunadas declaraciones no ha dudado en dar la cara por él y pedir "compasión" por el maestro: "Lo vi totalmente sobrepasado por las circunstancias, de hecho fue incapaz de leer un papel y por eso no se le puede reclamar el poco acierto en las palabras improvisadas. Las palabras no fueron desagradables, fueron surrealistas, nadie se puede sentir ofendido. Fue el grito de un hombre que se niega a pasar la última página de su vida" ha publicado el italiano en redes sociales.

"Estamos hablando de un hombre con unos orígenes muy humildes, que de niño no pudo ir al colegio, que ha tenido una vida muy dura que le ha ido dejando de plaza en plaza, que ha sufrido la muerte de su mujer y los problemas derivados empezando por el alcoholismo, el trágico accidente y el paso por la cárcel" ha recordado, justificando sus desafortunadas declaraciones por la complicada vida que ha tenido y acabando su alegato a favor de Ortega Cano con un dardo para los que ahora se mofan del diestro: "Si todo esto no provoca un mínimo de compasión es que no se tiene corazón". Una apasionada defensa de Lequio que, no dudamos, dará mucho que hablar.