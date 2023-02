Álex González comparte sus proyectos profesionales y evita hablar de María Pedraza

MADRID, 12 (CHANCE)

Siempre han sido muy discretos con su relación sentimental y nunca hemos sabido en qué punto se encuentran, pero ahora los rumores de crisis son más fuertes que nunca. María Pedraza y Álex González estuvieron en los Premios Goya 2023, llegaron separados y no posaron juntos... pero esto no es llamativo, ya que nunca lo han hecho. Lo que sí sorprendió fue las declaraciones que dieron cuando se les preguntó por su vida privada.

Por su parte, el actor nos confesaba que "siempre es una noche especial la de los Goya pero esta edición, para mí, es especialmente ilusionante porque hay muchas películas muy buenas, interpretaciones, montajes, sonido", pero este 2023 en concreto es importante porque "es uno de los años en los que mejores películas hay".

Álex quiso tener unas bonitas palabras para el Carlos Saura, Goya de Honor de este 2023 que fallecía el pasado viernes: "es una gran pérdida y bueno, creo que en estos casos siempre hay que pensar en todo lo que ha dejado, tanto profesionalmente, por supuesto, como personalmente. Y quedarnos con ese legado".

En cuanto a sus proyectos laborales, el modelo nos confesaba que "el mes que viene arranco nuevo proyecto que se llama 'The other side', una serie para Disney y estoy muy ilusionado con ese proyecto" y nos explicaba qué había pasado con 'Marea negra': "no llegamos a un acuerdo de negociación con la productora y esto es básicamente lo que ha pasado".

Por último, le preguntamos por su situación sentimental y nos confirmó que todo está "bien, todo bien, todo en orden", pero evitaba hablar de María Pedraza: "Ya sabes que de esto me cuesta hablar. Para una noche que es para celebrar el cine español". Cuando le decíamos que hablar de su noviazgo y del cine provocaba la misma felicidad, él mismo hacía una clara diferencia: "No, no es la misma felicidad, hoy es la noche del cine español".