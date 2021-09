Álex González y María Pedraza, juntos pero no 'revueltos' en el estreno de 'Toy Boy'

El actor, visiblemente incómodo con las preguntas sobre su noviazgo, ha confesado lo mal que lo pasa al hablar de su vida privada

MADRID, 30 (CHANCE)

Intentando mantenerse al margen del foco mediático, Álex González y María Pedraza llevan varios meses jugando al gato con su romance, que al parecer habría empezado poco después de coincidir en el rodaje de la segunda temporada de 'Toy Boy'. Una relación que, incómodos cuando se trata de su intimidad, tanto uno como el otro prefieren no confirmar a pesar más que evidente.

Por ello, y a pesar de que todos pensábamos que el estreno de la serie que ambos protagonizan sería la ocasión perfecta para su primer posado 'oficial' como pareja, Álex y María mantuvieron las distancias y evitaron por todo los medios que se les fotografiara en actitud cariñosa.

"Te puedo hablar profesionalmente de ella", respondía el actor cuando le preguntamos cómo ha sido trabajar con su chica, a la que no dudó en piropear (laboralmente hablando): "Es una actriz excepcional, tiene lago especial. es muy generosa y con mucho sentido del humor. Es una alegría estar cerca de ella. Es una persona que genera mucha abundancia a su alrededor".

Sin embargo, mutis por el foro cuando le preguntamos cómo es María cuando se apagan las cámaras. "Ahí me pierdo un poco más. Te puedo hablar de cómo es trabajar juntos", ha apuntado, aclarando que está "muy feliz trabajando con ella porque es una compañera maravillosa".

"Estoy feliz en general", ha confesado, evitando hablar de noviazgo con la actriz: "No es que me cueste, es que se ha normalizado hablar de la vida privada y... a mí me cuesta hasta con mis amigos"