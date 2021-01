¿Álex González de nuevo enamorado? ¡Repasamos su (extenso) currículum sentimental

MADRID, 14 (CHANCE)

Álex González es uno de los actores más atractivo de nuestro país y se ha convertido en nuestro soltero de oro favorito. La publicación de unas imágenes en las que se le ve de lo más cómplice despidiendo el año en Cádiz con su representante, Laura Díaz-Romeral, han confirmado lo que ya nos temíamos desde verano. El protagonista de "Vivir sin permiso" y la diseñadora Blanca Rodríguez han roto (aunque ninguno de los dos ha hablado del tema y no sabemos cuándo ni por qué). Coincidiendo con el 40 cumpleaños del madrileño - que pasó en Ibiza el pasado 13 de agosto - se activaron todas las alertas, al celebrarlo en compáñía de su mano derecha desde hace 10 años y sin rastro de la que pensábamos que en ese momento era su novia.

Seis meses después, los paparazzi han vuelto a pillar a Álex con Laura Díaz-Romeral, con quien la amistad y la confianza podrían haber dado paso a algo más, a tenor de la complicidad que desprenden juntos. ¿Ha rehecho el actor su vida sentimental con su representante? A falta de confirmación por parte de los protagonistas de este romance sorpresa, recordamos el (extenso) historial amoroso del hombre por el que más de una estaríamos dispuestas a dejarlo todo.

Un jovencísimo Álex, que se abría paso en el mundo de la interpretación, comenzaba un mediático romance con Chenoa poco después de que la triunfita rompiese su relación con David Bisbal. Corría el año 2005 e involvidables son las imágenes del actor, apabullado por la expectación mediática, acudiendo con la cantante a la gala de los Premios Goya. Poco más de un año duró su relación, aunque nunca se supo el motivo de la ruptura. Sin embargo, el madrileño siempre ha tenido buenas palabras para su ex, y recientemente se mostraba feliz por la boda de Laura con Miguel Sánchez Encinas.

Tres años despues, a comienzos de 2008, Álex iniciaba una relación con Beatriz Montañez, que duraría casi tres años durante los que no se ocultaron y presumieron de pasión en diferentes apariciones públicas. Poco después de su ruptura, sobre la que ambos se mostraron muy discretos, la presentadora comenzaría un noviazgo con Gustavo Salmerón, que todavía continúa a día de hoy.

A comienzos de 2011, el actor era pillado en Los Ángeles en actitud apasionada con Mónica Cruz, en los exteriores del hospital dónde días antes había nacido Leo, el primer hijo de Penélope Cruz y Javier Bardem. Álex, inmerso en el rodaje de "X-Men", se enamoraba locamente de la protagonista de "Un paso adelante" pero el amor se esfumó meses después, y a finales de ese mismo año, era pillado de lo más cariñoso con la también actriz Andrea Guasch, ex de Aless Lequio.

Sería en 2013 cuando, durante el rodaje de "Combustión", Álex comenzase su relación más seria hasta el momento, con Adriana Ugarte. Fue con la actriz con quien vimos más cómodo e ilusionado al actor pero, tras más de dos años de amor y de compartir incluso piso en un céntrico barrio madrileño, su noviazgo acababa dando paso a una amistad que a día de hoy siguen manteniendo, por lo que no es extraño verles juntos por la capital.

Después de vivir sendos escarceos - y ser pillado por los paparazzi - con la preparadora física Amaya Méndez (conocida como Amaya Fitness) y con la ganadora de Gran Hermano Vip, Alyson Eckmann, que confesó que lo suyo no había cuajado porque no había feeling, empezaba un discreto noviazgo con una joven y atractiva dependienta llamada Sandra Silvianes, con quien estuvo unos meses.

Pese a que se rumoreó que Álex e Hiba Abouk mantuvieron un apasionado romance durante el rodaje de la serie en la que ambos compartieron protagonismo, "El príncipe", nunca se confirmó y ambos han asegurado que su complicidad se debía solo a una bonita amistad.

Su siguiente conquista sería la piloto de Fórmula 1 Carmen Jordá, con quien fue pillado en 2017 en el aeropuerto de Los Ángeles besándose apasionadamente. Sin embargo, la distancia y la dificultad de verse tan a menudo como les gustaría dio al traste con una ilusionante relación que no duró más que unos meses.

No sería hasta verano de 2019 cuando volveríamos a ver a Álex en actitud cariñosa con ninguna chica, pero sus románticas imágenes en Mallorca con la diseñadora Blanca Rodríguez no dejaban lugar a dudas. El actor volvía a estar enamorado. Sin embargo, y pese a que durante el confinamiento les vimos juntos tan felices como siempre, el encierro podría haber pasado factura a su relación y, después de no pasar su segundo verano juntos, los rumores de ruptura comenzaron a perseguir a la pareja.

Unos rumores que ahora, las fotografías del actor con su representante, Laura Díaz-Romeral, se confirman meses después. ¿Habrá iniciado una relación Álex con su mano derecha desde hace 10 años y una de las personas que mejor le conoce? ¡Pronto lo descubriremos!