Alexia habla de su polémica con Alfonso Merlos

MADRID, 11 (CHANCE)

Alexia Rivas ha hecho un directo en redes sociales con el periodista Saulo Fernández y ha hablado de muchas cosas, pero sobre todo de la polémica que sacudió España entera cuando salió a la luz su relación con Alfonso Merlos.

En cuanto a si ha notado un cambio en su vida desde que saltó la polémica, la periodista ha asegurado que: "No tengo que explicar todo ¡eh! Soy consciente del cambio que ha dado mi vida, es algo que tienes que ir asumiendo con el tiempo, de primeras no tienes las herramientas para sumirlo, sobre todo si tienes 27 años, pero a pesar de ese cambio yo no tengo que explicarlo todo. Si veo algo que quiero aclarar porque no se está diciendo la verdad, lo hago, pero vivo súper normal".

Alexia ha asegurado que no le importa las voces que aseguran que ha pasado de moda: "Todo ese momento ya pasó, la televisión fue muy rápido. Si hubiese durado para siempre me hubiese dado algo. No me importa que digan que he pasado de moda, no me importa" y además, asegura que se siente querida por sus seguidores: "Me siento muy querida, pero hay una parte de gente que no conoce a la verdadera a Alexia... la verdadera es una chica que ha hecho 28 años hace un mes, muy soñadora, le encanta vivir, es adicta a la vida, soy generosa, sensible, me encantan los animales, amo a mi familia, soy muy empática, exigente conmigo misma... todas esas cosas".

Sobre todo lo que se dijo de ella en los medios de comunicación, Alexia ha confesado que se dio una imagen equivocada: "Al final se vendió una imagen equivocada. La mayor parte de críticas vinieron de mujeres sin saber todavía lo que había pasado. En ese momento no me sentí querida, pero no por todo el mundo". Y ¡atención! porque ha callado todas esas bocas que le han criticado asegurando que quiere fama a toda costa: "Siempre elegiría el periodismo, pero a mí las redes sociales me gustan mucho porque me gusta la moda, es creatividad, arte... pero siempre elegiría la comunicación y el periodismo".