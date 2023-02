Alexia Rivas acude junto a Mikel Lezama a la MBFWM

MADRID, 19 (CHANCE)

Desde que su nombre saltó a la palestra mediática por el caso que ya todos conocemos, Alexia Rivas no ha dejado de trabajar en los diferentes programas de televisión donde ha estado. Fue entonces cuando decidió cuidar más su intimidad y no volver a traspasar la tan comentada línea entre periodista y personaje público. Ahora, vive feliz, enamorada y volcada en su trabajo con Joaquín Prat y Emma García en diversos espacios de Telecinco.

Hace unos meses, la revista Semana sacaba en portada a Alexia con el que podía ser su nuevo amor, Mikel Lezama. Ella misma hablaba de esta 'relación' en 'Ya es mediodía' y aunque no le calificaba como su novio, sí que afirmaba que se estaban conociendo y que por el momento estaba muy contenta... Bien, pues, la colaboradora sigue estando contenta.

Este sábado pudimos ver a Alexia en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y, aunque solamente posaba ante los medios de comunicación ella sola, nos percatábamos de que la persona que le esperaba dos metros atrás... ¡era él! Sí, Mikel sujetaba el bolso a su pareja y sonreía mientras que le veía de lo más radiante ante los flashes de la prensa.

Mikel es concejal de San Sebastián y secretario general del PP en Gipuzkoa por lo que pasa todo el tiempo fuera de Madrid. Cuando saca un rato, viaja hasta la capital y se encuentra con Alexia, con la que duerme en su propia casa y hacen vida de pareja como ella misma explicaba hace meses en su programa de televisión.

Alexia ha confesado en más de una ocasión que no le gusta compartir fotografías con él por redes sociales porque "me gusta la cautela cuando algo es incipiente y estás conociendo", lo que no significa que "mañana o en un mes os enseñe cosas con naturalidad. Las redes sociales son solo un uno por ciento de mi vida y que no cuelgue fotos o vídeos no significa que me vaya bien o mal en un determinado aspecto".

No cabe duda de que esta relación sigue consolidándose con el paso del tiempo y que los dos tortolitos están viviendo un momento de lo más especial... eso sí, alejados de las cámaras para preservar su intimidad y no ser carne de cañón en la prensa del corazón.