Alexia Rivas, ¿cerrada al amor? en "Supervivientes"

Después de confirmarse oficialmente su participación en la nueva edición de "Supervivientes", Alexia Rivas confiesa cómo se encuentra, cómo afronta esta aventura que supone su regreso a televisión, si está dispuesta a enamorarse en Honduras y qué le parece Olga Moreno como compañera en el reality. Sin escatimar en halagos, la ex de Alfonso Merlos cree que la sevillana se convertirá en una persona tranquila con quien poder hablar durante el concurso.

- CH: ¿Qué tal, cómo estás? Enhorabuena qué alegría.

- ALEXIA: Muchas gracias.

- CH: Me da mucha alegría verte en esa aventura. Te deseo mucha suerte. ¿Qué vas a echar más de menos?

- ALEXIA: Familia y amigos, muchísimo de menos.

- CH: Es un momento adecuado.

- ALEXIA: Ya si porque ha pasado un año, un año en el que en la televisión he estado parada y bueno, lo pasé muy mal y hay momentos en los que necesitas parar y me parece una aventura muy chula, apasionante, donde me puedo descubrir a mí misma, me parece que lo tiene todo. Me parece una auténtica aventura.

- CH: Vaya fichajes hay ya. Tom Brusse ha bromeado algo sobre ti.

- ALEXIA: Sí, bueno me lo contaron. Él es muy chistoso, muy gracioso.

- CH: Más compañeros que vais a estar ahí.

- ALEXIA: Sí, hoy han confirmado a Olga.

- CH: Te has enterado de una bomba.

- ALEXIA: Me lo han dicho por WhatsApp. Yo justo estaba comentado con una amiga que Olga me parece muy sensata, qué bien, en la isla también se puede hablar con gente que eso siempre te viene bien y me ha dicho lo que ha pasado hoy. Me he quedado muerta. Me parece un bombazo. Me da pena por Olga porque ahora se va a ir a la isla con esta preocupación en la cabeza y a la isla hay que ir con la cabeza despejada pero periodísticamente me parece alucinante. Nunca pensé que nadie lo fuera a conseguir, enhorabuena a mis compañeros.

- CH: Tú en la isla puedes ejercer tu profesión.

- ALEXIA: Yo voy a vivir la aventura, no voy a sonsacarle nada a nadie, si le apetece abrirse con alguien, no sé con quién se va a llevar más o menos ella o cualquiera de los demás. Ella contará lo que le apetezca igual que yo contaré con quien más tenga afinidad. Al final son tres meses, 24 horas y tienes que tener afinidad, poder hablar y estar tranquilo, no solo pensar en que hay cámaras.

- CH: Marta López estará sí o sí.

- ALEXIA: No está confirmada.

- CH: Tu eres muy diplomática en tu forma de ser, tu carácter.

- ALEXIA: Si, soy diplomática pero tampoco se me ha escuchado hablar, si tengo que decir algo a alguien se lo voy a decir, está claro, no me dejo amedrentar por nadie.

- CH: No sé si has podido hablar con Merlos.

- ALEXIA: No.

- CH: No os lleváis mal.

- ALEXIA: No, es cordial pero antes de que saliera la noticia se lo conté a mis allegados y no he tenido tiempo para nada, estoy ultimando cosas, bastantes llamadas, no he hablado con nadie.

- CH: Te dejo que te vayas a casita para cumplir con el toque de queda, qué mensajes quieres mandar.

- ALEXIA: Que muchísimas gracias por la oportunidad de conocerme, yo voy a ser yo misma, para lo bueno y lo malo, al que le guste genial, habrá gente al que no le guste, voy a ser yo misma, con mis cosas malas y buenas, seguro que alguna vez verán algo que no les guste y que se lo van a pasar bien con todo el mundo, es un programa para divertirse y tengo muchísimas ganas.

- CH: ¿Abierta al amor?

- ALEXIA: En la isla* bueno, a ver, yo no voy con miras de enamorarme de nadie, yo simplemente voy a pasar la aventura, nunca se sabe dónde se puede encontrar el amor, está claro pero no voy pensando en eso.