Alexia Rivas confirma su relación con el ex de Lara Álvarez, Román Mosteiro

MADRID, 20 (CHANCE)

Alexia Rivas vuelve a estar en el punto de mira por su vida amorosa. Meses después de ser relacionada con el sobrino de Nacho Palau, Yago, la revista Semana revelaba este miércoles que la periodista estaría ilusionada desde hace aproximadamente un mes con el músico Román Mosteiro, exnovio de Lara Álvarez.

Una relación sorpresa que devuelve al empresario gallego al primer plano mediático seis años después de su ruptura con la presentadora de 'Pesadilla en el Paraíso' y que la propia Alexia ha confirmado con cautela y una sonrisa en el programa en el que colabora.

Admitiendo que no puede negar la información publicada por la revista porque es cierta, la reportera ha confesado que le "gustaría seguir su propio ritmo" en lo que a su historia de amor con Román se refiere: "No porque haya salido me gusta dar un paso de más o afianzar algo, ya que aunque esté conociendo a una persona o quedando con ella, en tres semanas no puedes poner nombre a una relación" ha explicado.

"Veremos qué me depara la vida, pero si las cosas son serias con él o con cualquiera os acabaréis enterando como siempre" ha asegurado, insistiendo en que aunque está ilusionada con el músico por el momento "no quiero ponerle nombre a algo que todavía no lo tiene o afianzar algo que no sé todavía"

Además, Alexia ha aprovechado para pronunciarse sobre su romance con Santi Burgoa, que su compañera Alba Carrillo desvelaba tras enterarse de que su ex había comenzado una relación con Vanesa Romero. "Una historia casi adolescente" de la que la leonesa ha dado algunos detalles: "Yo era becaria en 13TV y tenía 23 años, casi estaba todavía en el colegio, y yo no era conocida ni él tampoco, y mi experiencia no fue buena porque su mejor amigo estaba por mí y le ocultó que estaba conmigo". "Apoyo a Alba, pero no quiero hablar de gente que forma parte de mi pasado y no merece la pena" ha zanjado, sin detallar el por qué de sus duras palabras hacia el presentador.