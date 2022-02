Alexia Rivas se desmarca de la polémica y, reiterando su apoyo a Omar Sánchez, zanja su guerra con Anabel Pantoja

MADRID, 3 (CHANCE)

Alexia Rivas se ha convertido en protagonista 'involuntaria' de la actualidad rosa tras la sorprendente separación de Anabel Pantoja y Omar Sánchez. Muy amigos desde que coincidieron en 'Supervivientes', la periodista estuvo con el surfero en Canarias hace unos días y, tras salir a luz la ruptura, ha ejercido de 'portavoz' del canario en sus peores momentos.

Tanto en 'Ya es mediodía' como en 'Ya son las 8' Alexia ha hablado de lo afectado que está Omar por su separación, ya que muy enamorado de Anabel, él no hubiese tirado la toalla tan pronto. Además, y desmintiendo los rumores de que podría haber algo más que una amistad entre ellos, la reportera ha asegurado que seguiremos viéndola con el surfero, ya que no tiene nada que ocultar.

Unas declaraciones que han provocado que varios colaboradores de 'Sálvame', como Kiko Matamoros o Belén Esteban la hayan acusado de acercarse a Omar para intentar "sacar tajada" en los programas hablando de la separación aprovechándose de su amistad con el canario.

Cansada, Alexia Rivas ha decidido desmarcarse de la polémica y deja claro que ella solo se ha "dedicado a defender a Omar porque es mi amigo". "Ya lo he dicho todo. Es una cosa de ellos, yo no pinto nada. Trabajo en mi programa y tengo que contestar a los temas de actualidad, pero no pinto nada en su separación" ha añadido.

Conciliadora pero rotunda, la colaboradora se dirige a Anabel para explicarle que "yo no he metido ninguna baza". "En eso puedo estar muy tranquila, al contrario, he ayudado, he intentado ayudar si me han pedido consejo, cuando no me lo han pedido no lo he dado" apunta, desvelando así que ella no ha malmetido a Omar tras la ruptura.

Sin embargo, no piensa cambiar sus planes y viajará a Canarias para visitar al surfero siempre que así considere, aunque sostiene que no tiene nada con el ex de Anabel ni con ninguno de sus amigos: "He dicho ya que no, yo podré entrar y salir y estar con quién quiera, estoy soltera y me veréis yendo a muchos sitios. El día que me veáis con alguien que sea serio, lo diré y ya está".

