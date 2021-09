Alexia Rivas desvela qué relación tenía con Luca Onestini antes de su participación en 'Secret Story'

MADRID, 25 (CHANCE)

Alexia Rivas deja claro que su relación con Marta López es cordial como compañera: "Como una compañera más, yo no tengo nada en su contra, en muchas de las opiniones no concordamos pero yo no tengo nada en su contra, no sé si ella tiene en la mía pero yo desde luego en su contra no tengo nada".

Sobre el momento que vivió en plató cuando Sofía Cristo confesó que sufrió abusos sexuales de pequeña, explica: "El momento de Sofía pude estar en plató, estaba de colaboradora y fue terrible, yo temblaba, fue muy desagradable y tengo que decir que Bárbara Rey tuvo una generosidad, con lo mal que lo estaba pasando, me decía solo porque mi hija esté bien, para que ella no se preocupe, está encerrada, que no piense que ha hecho mal... una generosidad por ambas partes".

Muy centrada en su trabajo, Alexia asegura que ahora se abrirá más al amor: "He estado muy centrada en mi misma y no he estado muy abierta a conocer a gente, pero debo empezar a abrirme, a dejar que me conozcan, quién sabe, ya veremos cuando llegue lo que tenga que llegar bienvenido sea".

Tras los rumores sobre una posible relación con Luca Onestini, comenta: "Es guapísimo, yo ya lo he dicho siempre, que no ha habido nada, que nos llevamos muy bien, el vino a defender a Gianmarco y yo ya había salido, nos llevamos bien, no ha ocurrido más allá, pero es guapísimo, siempre me relacionan con gente muy guapa".