Alexia Rivas: "No estoy trabajando en la tele porque no he querido entrar por el aro"

MADRID, 23 (CHANCE)

Hoy nos hemos levantado con una noticia que nos ha dejado completamente impactados. Hacía mucho tiempo que no sabíamos de ellos dos, a no ser por las redes sociales, no sabíamos qué era de sus vidas y cómo llevaban ese amor tan inmenso que ambos sentían hace unos meses. Bien, hablamos de Alexia Rivas y Alfonso Merlos, quienes han roto su relación y una revista de tirada nacional se ha hecho eco de esta información.

Las reacciones a esta noticia no han tardado en salir y es que Alexia Rivas ha aprovechado su perfil de Instagram para subir tres historias desahogándose y asegurando que ella no tiene nada que ver con la exclusiva que ha salido en el día de hoy acerca de su relación con el periodista.

"Soy una persona extremadamente sensible, que siempre quiero ver a los demás crecer y ser felices, pero alguien ha elegido que vende machacarme/nos porque saben a qué juego no vamos a entrar" han sido algunas de las palabras de la ahora influencer en redes sociales. Lo cierto es que nos ha dejado con la boca abierta porque ha hablado públicamente de una manera que nunca lo había hecho.

Alexia Rivas ha terminado asegurando que: "¿Pero hasta cuándo hay que callar? ¿Cuánto hay que tolerar? ¿Restituyen los Tribunales el dolor? Os aseguro que no. Ni el dolor, ni la salud perdida, ni las lágrimas de tus amigos y familiares, parejas o exparejas. Pero por supuesto, no me voy a rendir JAMÁS, y quien ríe el último ríe mejor".