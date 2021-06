Alexia Rivas rinde cuentas a María Patiño

MADRID, 4 (CHANCE)

Alexia Rivas se ha sentado esta noche en 'Sálvame Deluxe' y se ha enfrentado a todas las polémicas. Ha hablado de su paso por 'Socialité' y sobre todo, de su historia con María Patiño, con la que parece que ha arreglado sus diferencias y ha quedado claro cuál es la relación que mantiene y ha mantenido con ella.

Sobre la entrevista que ha dado en la que ha hablado de María Patiño, Alexia ha asegurado que: "En la entrevista me preguntan de todo, de María me preguntan si me tiene envidia y yo digo que no porque está en otra esfera, tiene una carrera consolidada. Cómo me voy a comparar con maría si es periodista de la cadena, habrá cosas que me gusten o no, pero si a los jefes le gusta... dije que me parece honrada periodísticamente. Cuando a veces se confundía con el culo lo comentábamos toda la redacción, lo suyo a lo mejor no es el CUE".

Lo que sí que ha querido dejar claro es que: "En ningún momento digo nada para hacerle daño. Comentábamos 'hoy con el cue fatal', había gente que le gustaba más Nuria y a otra María. A mi me preguntan por el tema de que yo soy altiva y yo dije, no me conoce porque llega una hora antes".

Alexia lo ha pasado fatal y nos ha confesado que ha tenido un problema con un profesional de la comunicación, Jordi Martín: "María sabe sobre un tema muy complicado para mí sobre una persona que además trabajaba en la época en la que yo trabajé aquí. Es Jordi Martín, tiene una orden de alejamiento contra mí, me sigue amenazando, sigue pasando información de mí, a María le cuento lo que ha pasado, que le he denunciado y tengo una orden de alejamiento. Sigue la orden de alejamiento y yo le pongo cuatro denuncias por quebrantamiento, una se archiva, pero le quedan otras tres".

María Patiño se ha sentado frente a Alexia y esta ha sido muy clara: "Hemos estado dos años trabajando juntas María, al principio cuando me defendiste por el tema de que empezaron a sacar mi curriculum amoroso, pero luego ha hablado cosa que no me han gustado como cuando han puesto en socialité un vídeo mío ridiculizándome".

Alexia ha terminado su conversación con María Patiño confesando las cosas que le han sentado mal de ella: "Tu has dicho que yo miro por encima del hombro a la gente, que no tengo sentido periodístico... yo siempre en socialité noté que no teníamos sintonía, pero yo acababa de llegar, no estaba fija, al final te quieres ganar el cariño y el sitio, quería acercarme a ti, muchos compañeros me decían que yo no te caía bien".