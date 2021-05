Alexia Rivas vuelve a España tras su aventura en Supervivientes

MADRID, 24 (CHANCE)

Tras ser la última expulsada definitiva de la isla de 'Supervivientes', Alexia Rivas regresa a Madrid y lo hace feliz por la experiencia que ha vivido en Honduras. "Tenía muchas ganas de estar allí, muchísimas, aunque sabía que mi físico a lo mejor no era el de muchos de mis compañeros".Después de un inicio de concurso especialmente complicado para ella en el barco encallado donde vivió momentos de angustia por los mareos y la escasa comida, Alexia reconocía que vivir en Honduras es mucho más complicado de lo que puede llegar a parecer a través de la pantalla. "Todo lo que te cuentan es poco para lo que se vive allí".Haciendo un análisis de los compañeros de concurso que aún siguen en la isla, Alexia reconoce: "Me sorprende que Tom nominara a Gianmarco, yo en las últimas semanas los he visto muy bien".