Alfonso Bassave, feliz ante la llegada del Festival de Málaga

MADRID, 4 (CHANCE)

"Muchas ganas, sobre todo presentando película, la última peli de Chus Gutiérrez y muchas ganas, yo hace tiempo que no vuelvo a Málaga, me pegue un empechón, fui como ocho años seguidos, presentando trabajos y pegándome fiestas, es el festival más divertido. Me empaché y dejé de ir un tiempo, ahora tengo ganas y más presentando una peli" nos confesaba Alfonso Bassave al preguntarle si estaba emocionada por el Festival de Málaga.

Nos confesaba también que "hay ganas, nervios no, después de tantos años nervios para qué. Los nervios, la vergüenza, esas cosas no valen para nada" y dejaba claro que lo más importante es festejar esta industria para la que lleva trabajando varias décadas.

En cuanto a los titulares que protagonizó en los Premios Goya por Rocío Carrasco, Alfono Bassave nos ha insistido en que aunque no le gusta la prensa del corazón, apoya el testimonio de Rocío Carrasco: "no nos conocemos de nada, te digo la verdad, me da un poco igual ese mundo, yo solo rompí una lanza a favor de una mujer, yo no veo Telecinco, las cosas del corazón porque no me interesan, creo que hacen mucho daño. Yo rompí un alanza a favor de una mujer que contó su experiencia y una experiencia muy difícil".

En cuanto a la polémica que suscitó que ocupó tras Los Goya por esas declaraciones de Rocío, ha aclarado: "me di cuenta, al final uno se esmera en su trabajo, en su imagen, en hacer bien la alfombra roja y luego al final lo que más repercusión tiene es una tontería como esas. Bien, no le doy más importancia".