Alfonso Bassave habla de las nuevas dotes culinarias de su hermano Manu Baqueiro

MADRID, 18 (CHANCE)

Alfonso Bassave fue uno de los rostros conocidos de nuestro país que estuvo este sábado en los 28 Premios Forqué. Elegante con un traje de tonos oscuros, el actor ha querido recordar a Verónica Forqué en una noche tan especial, asegurando que: "Hay actores y actrices que te marcan a la hora de ser actor y creo que Verónica es una de ellos, en comedia en España, Verónica es una número uno y bien, a parte su carácter esa gente es muy querida para nosotros".

En cuanto a si su hermano, Manu Baqueiro, va a ser el encargado de hacer el menú de Navidad, Alfonso nos ha confesado que... no: "Yo me temo que no, el cabrón lleva meses diciendo si, si, sí" y añade: "No, no nada cenamos en noche buena en casa de mi madre y va a cocinar mi madre o quién sea".

El actor tiene pendiente una cena con él para que le sorprenda con sus nuevas dotes culinarias: "Ya le diré de que pasen las fiestas que se relaje un poco y me haga el menú de la final como Dios manda" y nos asegura que no le ha dado pena que no haya ganado el concurso: "yo ceo que ha sido tan increíble que llegue donde ha llegado y Lorena Castell lo ha hecho bien y mira, estaba en la fundación de Hambre Cero que es la asociación a la que Manu le habría dado el dinero, en ese sentido si me da pena, pero por lo demás qué más da, igual ha llegado muy lejos es una pasada, una final bonita y Lorena es una crack".

En cuanto a la química que hemos visto entre su hermano y Patricia Conde, Alfonso prefiere no meterse en el tema cuando le preguntamos si le gustaría ser cuñado de la colaboradora de televisión: "Me cuesta verme de cuñado con cualquiera, mi hermano es une espíritu libre, tampoco he seguido todo el programa he estado en México los últimos meses y me he perdido mucho en esa historia sobre mi hermano y Patricia , lo que decida él bien estaría".