Alfonso Bassave todavía no ha probado ningún plato estrella de su hermano Manuel

MADRID, 29 (CHANCE)

Alfonso Bassave acudió este sábado a los Premios Feroz 2023 para apoyar al cine español después de ser "un año muy bueno de buen cine, cine con mirada propia, con muchos autores, con mucha gente nueva, con mucha regeneración y con mucho cine de autores" y se mostraba de lo más feliz por poder disfrutar de este eventazo.

El actor ha querido resaltar la calidad que hay en España "para los presupuestos que tenemos" y, en este sentido, ha resaltado el trabajo de Pedro Almodóvar, galardonado con el Premio Feroz de Honor: "yo creo que un artista tiene una serie de maestros en su recorrido y gente que le han hecho 'clicks' en determinados momentos. Para mí Almodóvar es uno de esos. En mi adolescencia cuando yo decidí ser actor pues fue de esa gente que me inspiró mucho y que ha sido muy importante y sigue siéndolo".

Tras haber sido considerado como uno de los rostros más atractivos del 2022, Alfonso se alegra de que le reconozcan en ese aspecto: "¡qué bien!" y nos asegura que se trata de "una anécdota muy graciosa" ya que por un lado "están los guapos de toda la vida, los que fueron guapos en el cole y crecieron como guapos y ejerciendo de guapos" y luego, los que son como él, "yo en el cole no era guapo".

Alfonso nos ha asegurado que sí se considera una persona coqueta, por eso "no voy 'no me cuido y me da igual', no. Pero no tengo esa sensación como integrada. Hay días que digo 'ay, pues mira que bien estoy' y otros que digo 'hijo, quédate en casa'" nos confesaba con total normalidad.

En cuanto a su hermano, Manuel Baqueiro, Alfonso nos ha desvelado que todavía no le ha cocinado ningún plato estrella tras su participación en 'MasterChef Celebrity': "No, no, hijo, está muy ocupado. Está ocupado cocinando para todo el mundo menos para su familia", pero muy pronto podrá probar sus platos: "es algo que tenemos pendiente, de hecho teníamos una cena la semana que viene que yo hacía en casa y él iba a cocinar, pero hemos tenido que cambiarla. Así que sigo a la espera".

El actor se ha deshecho en halagos hablando de su hermano y ha asegurado que "nos queremos mucho desde un sitio que creo que es muy interesante porque somos muy diferentes como personas, como actores, nuestras carreras y en eso nos complementamos, nos queremos y en eso cada uno tiene su camino y no hay competitividades raras".