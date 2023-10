Alfonso Díez habla del enfrentamiento de Cayetano Martínez de Irujo con sus hermanos

MADRID, 7 (CHANCE)

Hace unos días, Cayetano Martínez de Irujo acudía a 'TardeAR' para concederle una entrevista a Ana Rosa Quintana y hablaba, entre otras cosas de la relación que mantiene con sus hermanos. Aunque siempre ha sido como una montaña rusa, no sabíamos que sus declaraciones iban a tener un impacto tan grande... y es que se ha desatado todo un huracán en la casa Alba.

Cayetano aseguró que "Eugenia a mí ya no me necesita, tiene su marido, tiene su vida, está feliz que es lo que siempre he querido", una mujer que "hasta que nació mi hija era mis ojos", pero sin embargo "desde que murió mi madre se ha unido con otros hermanos y ha prescindido de mí".

Estas palabras hacían estallar a una Eugenia muy enfadada en el funeral en honor a Marta Chávarri, dejando claro que la suerte que tiene su hermano es que tanto ella, como los demás, no hablan públicamente de lo que ha sucedido entre ellos.

Este viernes, Paloma Barrientos desvelaba que Eugenia está muy enfadada porque Cayetano se la ha jugado a todos los hermanos por un asunto de créditos. Al parecer, los hijos de la Duquesa de Alba dieron el visto bueno a un crédito que pidió éste para su finca y, además, unos avales para la sociedad que tienen en común todos.

Una historia de lo más truculenta que termina con una Eugenia muy enfadada asegurándole a la periodista que ya no quiere saber nada más de él porque les ha pisoteado... pero, ¿se verán en el bautizo de la pequeña Sofía esta misma tarde en Sevilla?

Europa Press era testigo de la llegada a la capital andaluza de Alfonso Díez y, como no podía ser de otra manera, le preguntábamos por esta mala relación entre los hijos de la Duquesa de Alba. Muy serio, aunque feliz por el motivo que le hacía viajar hasta el sur, nos contestaba qué opina de todo esto.

"Tengo muy buena relación, pero no puedo opinar sobre las cosas entre hermanos" nos confirmaba, sin querer más detalles de lo que piensa. Eso sí, dejaba claro que está feliz de poder acudir al bautizo de la hija menor de Sofía Palazuelo y Fernando Fitz-James Stuart: "Hombre, claro, algo bueno y positivo".