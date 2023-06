Alfonso Díez viaja hasta Sevilla y se reencontrará con Isabel Preysler esta misma noche

MADRID, 3 (CHANCE)

En diciembre saltaba la noticia de la ruptura sentimental entre Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa, unos rumores que tuvieron fuerza meses antes de que se hiciera oficial. Al parecer, la 'Reina de corazones' no aguantaba más y decidió cortar por lo sano. Una revolución mediática que sobre todo afectaba al escritor ya que decidía apoyarse en su exmujer, Patricia Llosa, cuando más necesitaba calor humano.

El pasado mes de abril nos enterábamos, según el podcast 'Mamarazzis', que Isabel podría haber encontrado una nueva ilusión: Alfonso Díez, con el que disfrutó de una agradable cena en un restaurante madrileño junto con su gran amiga, Nuria González, y otra persona anónima.

Isabel Preysler se encuentra en Sevilla este fin de semana porque disfrutará de una boda de ensueño en la capital andaluza. La hija mayor del Duque de Segorbe, Sol, se dará el 'Sí, quiero' con Pedro Domínguez-Majón, tal y como adelantó 'LOC', en Casa Pilatos.

Una celebración que contará con la asistencia de grandes rostros de la aristocracia española y como no podía ser de otra manera, la 'Reina de Corazones' no podía faltar. Desde que rompió su relación con el escritor, no hemos vuelto a ver a Isabel ilusionada y, quién sabe, quizás sea en este evento donde resurja la llama del amor.

A esta misma celebración irá Alfonso Díez, que este viernes se dejó ver en la estación de Atocha, en Madrid, para coger un ave y acudir al enlace matrimonial en el que se encontrará con la madre de Tamara Falcó tras las especulaciones de una posible 'amistad especial' con él.