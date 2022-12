Alfonso Guerra advierte a Sánchez que legislar "con nombre y apellido" es una forma de corrupción y corrompe la política

Dice que es "bastante probable" que los independentistas celebren un referéndum, aunque desde el Gobierno "lo endulzarán"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra ha advertido este martes al Gobierno que legislar "con nombre y apellido" --en relación con la sedición y la malversación-- "corrompe la política" y es una forma de "corrupción" porque las leyes quedan amortizadas, refiriéndose así a la apuesta de ERC para llevar la petición de celebrar un referéndum a la mesa de diálogo con el Gobierno central.

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Alfonso Guerra ha trasladado su "decepción e inquietud" porque "aquí se amortiza todo en media hora", ha insistido. "Todavía no se han aprobado ni la derogación de la sedición ni la malversación y los independentistas ya tienen otro tema, el referéndum, que ya está aprobado", ha criticado.

Alfonso Guerra sostiene que es "bastante probable" que los independentistas celebren un referéndum, pero que desde el Ejecutivo "lo van a endulzar". "Dirán referéndum acerca de los acuerdos que ha habido entre el Gobierno de España y los líderes independentistas", ha vaticinado Guerra.

Así, ha hecho hincapié en que "no es extraño" pensar que vuelvan a realizar una operación como la de 2017 y ha avisado que "si utilizan a los CDR para decir a la gente que no salga a la calle y que toman la decisión de proclamar una república independiente de Cataluña y no has desórdenes públicos, ¿de qué les pueden acusar?". En este supuesto, ha asegurado que no les podrán acusar de sedición ni tampoco de desórdenes públicos.

En este sentido, Guerra ha rechazado la justificación que ofrece el Ejecutivo que pasa por la pacificación del conflicto catalán porque "si la intención es esa" es un "error manifiesto" ya que, en sus palabras, los independentistas son insaciables.

En esta clave, ha aseverado que está "sustancialmente de acuerdo" con el manifiesto contra la reforma del Código Penal impulsado por la Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición, aunque ha explicado que no lo ha firmado porque "pasaría a ser el manifiesto de Alfonso Guerra". "No me gustaría que perdiera la categoría de un manifiesto de muchos intelectuales, juristas políticos para pasar a ser el manifiesto de Alfonso Guerra, que seguro que ocurriría eso, pero estoy de acuerdo y no me escondo porque lo digo", ha argumentado.

Preguntado acerca de si percibe una deriva autoritaria en Pedro Sánchez, el exdirigente socialista ha señalado que él siempre ha apoyado las posiciones del secretario general del partido cuando dijo que los hechos de 2017 en Cataluña eran rebelión o cuando aseguró que no podría dormir con Pablo Iglesias en el Gobierno. "Lo que pasa es que, claro, yo mantengo mi coherencia y si otros la cambian ese no es mi problema", ha apostillado.

Por último, Guerra ha asegurado que dentro del PSOE hay muchas voces disconformes con esta operación, pero "es una organización muy disciplinada y aquí es difícil que la gente se desmarque de las posiciones oficiales". "Si yo tengo un criterio sobre algo y después el PP coincide, ¿tengo que cambiar mi criterio? Eso es a lo que se juega para que la gente se toque la ropa antes de decir lo que está pensando, pero hay mucha gente que lo piensa", ha concluido el exvicepresidente.