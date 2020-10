Alfonso Merlos da la callada por respuesta a las informaciones que circulan sobre su ruptura con Alexia Rivas

MADRID, 13 (CHANCE)

Alfonso Merlos ha reaparecido publicamente. Y lo ha hecho disfrutando de una tranquila comida en un lujoso restaurante de la capital, tan bronceado y elegante como de costumbre y, como no, mudo ante la polémica que le rodea. Y es que el murciano, muy digno, prefiere no contestar a todas las informaciones que se han dado acerca de su sorprendente ruptura con Alexia Rivas.

El comunicador, al que no hemos vuelto a ver en un plató desde que protagonizó el Merlosplace - culebrón mediático más divertido del confinamiento - no aclara si el fin de la relación con la joven reportera es definitivo o si podrían retomar su noviazgo. Muy serio, y sin dejar de apretar el paso, Alfonso tampoco confirma si el motivo de la ruptura fue que Alexia fuese aburrida y se pasase el día en casa sin trabajar.

En su línea, el contertulio tampoco abre la boca cuando le preguntamos por su ex más mediática, Marta López. Cabizbajo, el abogado no confiesa qué opina de la relación de la colaboradora con Efrén Reyero ni de las comparaciones sexuales entre ambos. El murciano también guarda silencio con las informaciones - vertidas por la propia Marta - de que se acuerda mucho de ella y todavía no ha podido olvidarla. ¿Quién calla otorga? ¡Dale al play y juzga por tí mismo al ver la reacción de Merlos cuando le preguntamos por la exgran hermana!