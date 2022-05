Alfonso Rueda cierra en Vigo la campaña a la presidencia del PPdeG con el reto de "conquistar la quinta mayoría"

Tiende la mano al alcalde Abel Caballero y promete que "ante insultos y cantinelas" él responderá "con propuestas y argumentos"

VIGO, 8 (EUROPA PRESS)

El candidato a presidir el PPdeG, Alfonso Rueda, ha cerrado este domingo la campaña que arrancó hace dos semanas en Lugo previa a la celebración del 18º Congreso de los populares gallegos, que se celebrará los días 21 y 22 de mayo en Pontevedra, con el reto de "mejorar aún más el legado de Feijóo" y de "conquistar la quinta mayoría absoluta".

En un acto en la terraza del Auditorio del Mar de Vigo, Rueda ha destacado el trabajo que los populares todavía tienen por delante, "con un Gobierno de la Xunta que asumir, un Congreso que celebrar, unas municipales por encarar, un líder como Alberto Núñez Feijóo al que ayudar para llevarlo a la Moncloa y una quinta mayoría por conquistar".

Asimismo, el líder de los populares pontevedreses ha manifestado que "los grandes partidos como el PP" tienen también el deber de asumir "grandes responsabilidades y retos". En este sentido, ha incidido en que la organización tiene la posibilidad de continuar con todo lo realizado en los últimos años por Alberto Núñez Feijóo y "mejorar su legado".

En esta misma línea, le ha pedido a afiliados y militantes que sigan creyendo en "la política con mayúsculas y con humildad". Así, ha insistido en que hay que escuchar a todo el mundo porque "todo el mundo vale y nadie sobra", ya que eso, ha argumentado, es lo que hace del PP "el partido que más se parece a Galicia".

Además, ha contrapuesto la forma de hacer política del PP con la de la oposición y ha lamentado no poder contar con un PSdeG que "siempre acaba eligiendo el no" y tampoco con un nacionalismo "cuya líder permanece siempre a la contra y que, después de 18 años en el Parlamento, pretende convencer a la gente de que ella es el futuro por descubrir".

"ANTE LOS INSULTOS, PROPUESTAS Y ARGUMENTOS"

Desde Vigo, acompañado por la presidenta del partido en la ciudad olívica, Marta Fernández-Tapias, Alfonso Rueda ha aprovechado para remarcar la importancia de que los populares sean la voz de los vigueses ante un alcalde, Abel Caballero, "que se inventa confrontaciones y descalifica continuamente". Frente a esto, le tiende la mano y deja claro que él responderá "con propuestas y argumentos".

"Cuando me insulten, si lo hacen, que ojalá no, yo voy a contestar con argumentos; cuando me difamen y se inventen cosas, que ojalá no, pero me temo que lo harán, yo voy a hacer propuestas; y cuando no haya otra cantinela que 'Xunta, Xunta, Xunta' y el nombre de 'Feijóo, Feijóo, Feijóo' cambie por el de 'Rueda, Rueda, Rueda', yo voy a decir 'Vigo, Vigo, Vigo' y 'Galicia, Galicia, Galicia'. Eso es lo que voy a hacer y esa es mi mano tendida. A ver si lo entienden de una vez y empiezan a cambiar las cosas aquí", ha manifestado.

Por otra parte, ha pedido no confrontar territorios dentro de Galicia: "Yo creo en una Galicia que es muy grande y al mismo tiempo demasiado pequeña para dividirla y para pensar en confrontar un territorio con otro como se hace aquí".

En esta misma línea, ha censurado que se diga que "un puente marca una frontera", en relación a las críticas del alcalde de la ciudad a la Xunta, porque, ha considerado, eso significa "perder oportunidades".

Por eso, ha calificado Vigo como "una ciudad magnífica", pero ha indicado que "más allá del Puente de Rande está Lugo, está Ourense y está Mos" y ha apostillado que esa es "la Galicia grande que hay que unir".