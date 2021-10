Aliaga apuesta por "construir" para 2023 y preparar las candidaturas municipales para "medir la presencia del PAR"

El presidente del PAR, reelegido en el XV Congreso, dice que la Ejecutiva "se dejará la piel" para no ser "meros espectadores"

ZARAGOZA, 24 (EUROPA PRESS)

El presidente del PAR, Arturo Aliaga, ha apostado este domingo, 24 de octubre, por "construir" de cara a las elecciones autonómicas y municipales de 2023, emplazando a todos los militantes, "sin excluir a nadie", a preparar las candidaturas locales para "medir la verdadera presencia política del PAR".

Aliaga ha protagonizado la segunda y última jornada del XV Congreso del PAR, en la Feria de Zaragoza, donde ha pronunciado el discurso de clausura tras comparecer en el escenario la nueva Comisión Ejecutiva, elegida por el Plenario este sábado, cuando 210 de los 404 compromisarios que votaron apostaron por Aliaga y su equipo frente a los 190 que lo hicieron por su oponente, Elena Allué, quien ha asistido al cierre congresual junto con su equipo.

Aliaga, presidente de los aragonesistas de centro desde 2015, ha afirmado que "al final los militantes han elegido" y ha dejado claro que la Ejecutiva se guiará por la ponencia política aprobada este sábado, que se sometió a votación "pactando todo".

"A mí ya me conocen", ha recordado Aliaga, quien trabajará para impulsar "este proyecto de centro, serio, moderado, generoso, fiable, centrado siempre en construir" mediante la acción institucional en el Gobierno de Aragón, donde él es vicepresidente y consejero de Industria, y Allué directora general de Turismo, y en las Administraciones locales.

Ha aseverado: "No estamos aquí para ser meros espectadores de la realidad de Aragón, sino que queremos trabajar esa realidad de Aragón para que sea la que hemos desgranado", en referencia a la mejora del ámbito laboral y la atención al medio rural, añadiendo que la acción de gobierno del PAR "se puede examinar".

Aliaga ha recordado que pronto se renovarán los restantes órganos del partido, con los que se confeccionarán las candidaturas municipales partiendo de "un proyecto sólido, configurado en base a la experiencia de gobierno con los valores de siempre, con la ambición de que Aragón crezca", no solo hacia la descarbonización y la digitalización, sino también "socialmente".

"A trabajar y el que quiera integrarse tiene las puertas abiertas", ha proclamado Arturo Aliaga, quien ha deslizado que "hay una magnífica oportunidad de integrarse sin exclusiones" con la renovación de los órganos locales.

LA DIVISIÓN, UNA ANÉCDOTA

Para Aliaga, "lo de la división es una anécdota" y "hoy toca comer en familia y relajarse después de los sufrimientos de ayer". Ha exigido: "No me lleven donde no voy a ir", rechazando "la crispación y la confrontación" porque "el congreso ha pasado, ha tenido resultados y toca elevar la vista y mirar al futuro" en esta "nueva etapa".

"No he aceptado tentaciones políticas ni económicas", ha asegurado Aliaga, quien ha añadido: "Estoy en el PAR porque estoy en el PAR, he sido siempre un aragonesista convencido, lo mantengo y lo he demostrado a lo largo de esta historia compartida", tras lo que ha manifestado que "hay una grandísima expectación" y que el PAR no quiere "romper los acuerdos que tiene en marcha", como tampoco rompió con el PP --dos legislaturas atrás--.

Se ha emocionado al recordar que fue hospitalizado meses atrás, para ser intervenido quirúrgicamente y ha agradecido la atención de quienes le acompañaron y llamaron, tras lo que ha afirmado que es "un trabajador más, un aragonés más que cree en Aragón, que cree que este partido es útil y lo va a seguir siendo para Aragón". Ha sentenciado que cree "en Dios, en Aragón y en el PAR".

PACTOS

El presidente del PAR ha reiterado que este es "un partido de pactos" y ha elogiado la composición de la nueva Ejecutiva, donde "la mayoría no necesitan la política para vivir" y se combinan "la juventud y la experiencia del territorio y la ciudad de Zaragoza", agradeciendo su participación en "un proceso que nunca es fácil".

Aliaga ha destacado la presencia de Roque Vicente, "hombre curtido del Alto Aragón" como vicerpesidente del partido, y de Alberto Izquierdo, con "peso especifico" en la DPT, como secretario general, tras lo que ha destacado la presencia de "gente que está dando la cara desde los Ayuntamientos con dedicación y entusiasmo, dejándose la piel para refortalecer el partido para que en 2023 la sociedad aragonesa nos perciba como un partido serio, de centro, que ama tanto Aragón como España".

"Competition is good", ha aseverado Aliaga, quien ha lamentado que en la jornada de este sábado "no fueron posibles los acuerdos", pero "a partir de mañana empezamos este proyecto", todo "sin echar a nadie" y entendiendo que "todas las ideas que se aporten serán buenas si son buenas para Aragón y los aragoneses".

Arturo Aliaga ha considerado que "lo útil y lo que convenía" era presentarse a la reelección porque "hay temas que resolver donde Aragón se juega parte del futuro", en alusión a asuntos como la financiación autonómica y de los ayuntamientos. Ha abogado por recuperar la comisión mixta de asuntos económico-financieros y la Comisión Bilateral Aragón-Estado para propiciar "la principalidad de Aragón".

COMUNIDAD CENTRADA

Se trata de trasladar la idea de que "Aragón es una comunidad políticamente centrada, estable, identificada en España, que no va a romper nada y tiene mucho que decir en el presente y el futuro de España, que es indispensable por su aportación histórica y en áreas como la logística, las energía renovables y la agroalimentación: ese es el proyecto".

Aliaga ha mencionado varias actuaciones impulsadas por el Gobierno de Aragón, como el Fondo de Financiación Municipal y "los acuerdos precisos" en materia presupuestaria y legislativa, así como los acuerdos con las diputaciones provinciales y las cámaras de comercio.

"Es útil nuestra presencia en el senado", donde Clemente Sánchez-Garnia es senador por designación autonómica, para luchar contra la despoblación promoviendo actuaciones como la extensión de la banda ancha y la mejora de la atención sanitaria.

También ha destacado el "esfuerzo especial" por el turismo, con la tramitación de "miles de expedientes, intentando ser siempre sensibles al equilibrio entre salud y economía".

El presidente del PAR ha hecho notar que "todas las crisis tienen unas puertas invisibles en su interior que pueden acabar convirtiéndose en oportunidades" y que "el PAR mira a Europa" porque "lo que está viniendo es lo que va a marcar el signo de los nuevos tiempos", en referencia a las políticas de descarbonización y digitalización, advirtiendo: "Si no estamos a la altura de las circunstancias haremos un flaco favor al servicio a la sociedad a la que servimos".

En este contexto, "el esfuerzo que tenemos que hacer los próximos años es brutal, pero tendremos que hacerlo", ha manifestado Aliaga, quien ha pedido a todos los partidos "altura de miras para llegar a acuerdos" y "no perder ni un minuto para llegar a tiempo porque los demás corren". El PAR es "europeísta", ha insistido.

Por otra parte, Aliaga ha defendido "la paz social", que "ha dado tan buenos resultados" en Aragón y es "una herramienta del Gobierno para atraer inversiones". Ha apostado por promover el empleo joven y no favorecer el "Aragón de dos velocidades". PAZ Y SENSATEZ

Antes del discurso de Aliaga, el presidente de la Mesa del Congreso, Clemente Sánchez-Garnica ha intervenido brevemente para felicitar a "quienes en silencio y con su trabajo han hecho posible la organización" del evento, también a los ponentes y su "colaboración para intentar mantener la paz y la sensatez".

El proyecto de Aliaga mantiene "la esencia del PAR" y "va a permitir afrontar nuevos retos y metas", ha continuado Sánchez-Garnica.