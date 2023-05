La Alianza Nuclear anima a Bruselas a reconocer la atómica en la estrategia energética de la UE

La Comisión presentará un estudio del ecosistema nuclear europeo en 2024

BRUSELAS, 16 (EUROPA PRESS)

Los 16 países que conforman la autodenominada Alianza Nuclear han firmado este martes una declaración conjunta en la que instan a la Comisión Europea a reconocer el papel de la energía nuclear en la estrategia energética de la Unión Europea y poner en marcha un plan de acción para desarrollar la cooperación en materia atómica, ya sea en términos de competencias, innovación, normas de seguridad, desmantelamiento o residuos.

Esta coalición, resultado de la celebrada el pasado 28 de febrero en los márgenes del Consejo de Energía de Estocolmo (Suecia), ha reunido este martes en París, convocados por la ministra francesa de Transición Energética, Agnès Pannier-Runacher, a representantes de Bélgica, Bulgaria, Croacia, República Checa, Estonia, Finlandia, Francia, Hungría, Lituania, Países Bajos, Polonia, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, Reino Unido como país invitado e Italia en calidad de observadora.

Tras su primera reunión de Estocolmo y una segunda el pasado 28 de marzo en Bruselas, los países miembros se han vuelto a reunir en París en presencia de la comisaria europea de Energía, Kadri Simson, para intercambiar puntos de vista sobre una posible cooperación en el ámbito de la energía nuclear.

Fuentes comunitarias han confirmado a Europa Press que la Comisión ha animado a los Estados miembro a reflejar sus planes de inversión para la generación nuclear adicional y se ha comprometido a apoyar este trabajo con un estudio del ecosistema nuclear europeo a principios de 2024, así como a apoyar el avance hacia una asociación de pequeños reactores modulares.

"Calculamos que la energía nuclear puede suministrar hasta 150 gigavatios (GW) de electricidad a la UE de aquí a 2050, lo que requiere entre 30 y 45 nuevos reactores de alta potencia, el desarrollo de pequeños reactores modulares y 450.000 nuevos empleos", ha afirmado la ministra francesa, que ve a la Alianza "en condiciones de lograrlo".

Dado que en 2023 se cumple el 65º aniversario del Tratado Euratom, los 16 países firmantes de esta declaración han reafirmado su "compromiso de seguir reforzando la cooperación europea en el ámbito de la energía nuclear como componente importante de la ambición energética y climática de Europa".

Durante la reunión, los representantes han destacado la contribución "esencial" de la energía nuclear como "complemento" de las energías renovables a la descarbonización de la producción energética en Europa, por lo que han pedido, tanto a la UE como a los socios internacionales, que se tenga en cuenta la contribución de todas las fuentes de energía asequibles, fiables, no fósiles y seguras para alcanzar la neutralidad climática en 2050.

En esta línea, el texto de la declaración subraya que el Reino Unido también está aumentando sus planes de despliegue nuclear civil hasta 24 GW para 2050 --alrededor del 25% de su demanda de electricidad prevista--, y cuenta con ambiciosos programas para nuevos reactores de gran tamaño y reactores nucleares avanzados --incluidos pequeños reactores modulares--.

Además, en términos de impacto sobre el empleo y el crecimiento, vaticinan que la industria nuclear europea espera crear 300.000 nuevos puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos en la UE de cara a 2050 y creen que si se tienen en cuenta las jubilaciones, el sector de la energía nuclear contrataría a más de 450.000 empleados en la UE en los próximos 30 años, incluidas más de 200.000 personas altamente cualificadas.

Desde el ministerio de Transición Energética francés han asegurado que la Alianza está abierta a todos los países de la UE que desean mantener, crear o reactivar su energía nuclear, aunque este "no es el caso" de España, Dinamarca o Alemania, por lo que no han recibido una invitación al "no desear desarrollar la energía nuclear o estar en proceso de abandonarla".