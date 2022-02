La alianza Repsol y El Corte Inglés supera ya las 500 tiendas 'Supercor Stop&Go'

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La alianza entre Repsol y El Corte Inglés supera ya las 500 tiendas bajo la enseña 'Supercor Stop&Go' en las estaciones de servicio de la energética, tras la apertura de 88 franquicias a lo largo de 2021.

En concreto, la cifra de tiendas 'Supercor Stop&Go' ya presentes en las gasolineras de Repsol asciende a 502, según los datos publicados por la energética en su informe anual del ejercicio pasado.

En 2017, El Corte Inglés y Repsol rubricaron un acuerdo estratégico para crear la mayor red de tiendas de proximidad y conveniencia de España en las estaciones de servicio de la petrolera, bajo la marca 'Supercor Stop&Go'.

Desde su lanzamiento, la alianza no ha parado de crecer año a año, a pesar de la crisis del Covid-19 que estalló en 2020. Así, en 2021 se abrieron esas 88 nuevas tiendas, frente a las 62 que se pusieron en marcha en el año anterior, el de la pandemia.

La multienergética y el 'gigante' de la distribución español colaboran desde hace más de 20 años con distintas iniciativas, como la gestión compartida de estaciones de servicio a través de su sociedad conjunta Gespevesa, y mantienen una política de promociones y ofertas cruzadas para beneficio de sus clientes.

Así, El Corte Inglés es la central de compras de las tiendas de Repsol, con un acceso a un surtido de más de 35.000 referencias en alimentación y de más de 60.000 en otros artículos de ocio, complementos, etc. Además, el grupo de grandes almacenes también aporta su conocimiento del sector de la distribución en esta coalición de dos empresas líderes en sus respectivos negocios.

Esta alianza es uno de los proyectos clave de Repsol para impulsar el crecimiento de su negocio de 'non-oil' -los productos y servicios no relacionados con el suministro de energía-, para aprovechar las ventajas competitivas de la gran capilaridad de su red de estaciones, que supera las 3.310 gasolineras en toda España.

ALIANZAS CON NESPRESSO, AMAZON, DISNEY, SUN PLANET O STARBUCKS.

El impulso de este área de negocio se basa en alianzas, como la de El Corte Inglés, con otros 'socios' de prestigio como Amazon, Nespresso -con la que Repsol trabaja desde 2009-, Disney o Starbucks -con la que colabora desde 2016-, entre otras, que den valor añadido.

En el caso concreto de Nespresso está presente en más de 1.000 puntos de venta de la red de estaciones de servicio de Repsol, mientras que los 'corners' Starbucks On The Go están ya instalados en más de 80 puntos de venta. El grupo tiene la exclusiva de este tipo de 'corners' para estaciones de servicio en España y Portugal. Estas uniones han permitido la venta de más de siete millones de cafés en toda la red de Repsol en 2021.

También cuentan con una larga vigencia las alianzas con Disney, desde el año 2014, con la marca de gafas de sol Sun Planet -desde el año 2015- o el acuerdo de colaboración con la ONCE -desde el 2010-. Esto ha impulsado la venta de más de 3 millones de gafas o de más de cinco millones de unidades de productos de Disney en los últimos cinco años.

MÁS DE 400 AMAZON LOCKERS EN LA RED DE REPSOL EN ESPAÑA.

Asimismo, el grupo dirigido por Josu Jon Imaz tiene un acuerdo con Amazon para permitir a los consumidores del gigante del comercio electrónico recoger sus pedidos en las estaciones de servicios, que supera ya las 400 taquillas en toda España.

Este despliegue permitió así que más de tres millones de paquetes o envíos fueran recogidos en los Amazon Lockers por los usuarios a lo largo de 2021.

'WAYLET' ALCANZA LOS 3 MILLONES DE USUARIOS.

Además, otro elemento clave de esta estrategia es 'Waylet', la herramienta de pago y fidelización de Repsol, lanzada a mediados de 2017.

En este sentido, la adquisición del 100% de la startup Klikin en 2020 ha permitido a Repsol desarrollar su estrategia de crecimiento de clientes digitales y consolidar 'Waylet' como la aplicación de pago líder en movilidad, alcanzando ya los tres millones de usuarios registrados al cierre 2021.