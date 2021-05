Alicia Senovilla nos da su opinión sobre la polémica de Rocío Carrasco

MADRID, 13 (CHANCE)

Alicia Senovilla deja claro que está soltera y que no tiene ningún hombre en su vida: "No, aquello pasó a la historia, la pandemia se ha llevado todos los bichos, bichos, bichos... no tengo novios ni nada, ni perrito que me ladre".

En cuanto al complicado tema de Rocío Carrasco y Antonio David Flores, Alicia cree que cualquier cosa que se diga en estos momentos tiene que ser políticamente correcto: "Yo estoy flipando en colores lo que pasa es que vivimos en un momento que dependiendo de para qué cosas puedes o no puedes decir lo que piensas o lo que te gustaría decir porque puede ser políticamente incorrecto. Como madre hay algunas cosas que yo no hubiera hecho nunca, exponer a mis hijos, todos nos peleamos con nuestros hijos, una madre lo perdona todo y no tiene que dar demasiadas explicaciones a nadie, se tienen que quedar dentro de tu casa. Es un tema delicado, soy de la opinión que en todas las historias hay muchas versiones y dependiendo de quién la cuente, cada uno cuenta la versión que más le favorece. Ahí lo dejo".

Sobre su vida laboral, Alicia se muestra muy sincera y cree que no se le ha aprovechado lo suficiente: "Sabes lo ingrato de este mundo, que la final nadie te dice ni si quiera no. Un buen día tu contrato termina y no te vuelven a llamar, tú piensas que vas a continuar y te enteras por la prensa de que la siguiente temporada del programa que tú presentabas lo va a presentar otra persona, mi vida laboral en las televisiones nacionales ha funcionado de esa manera. A mí nunca me han llamado para decirme no vamos a contar más contigo, yo me enteraba por vosotros". Tanto es así que reconoce que en pandemia lo pasó mal económicamente y tuvo que pedir ayuda a sus padres: "Cuando no se puede, no se puede y cuando no se lleguen, no se llega. Soy una persona como todas, hace sus cuentas para poder llegar a final de mes. No todos los que trabajan en medios de comunicación son ricos y viven en súper chalets de lujo, soy una persona normal y corriente, llevo a mis hijos al colegio y me busco la vida como tantas personas"