Cinco alimentos que saltan de la despensa a tu neceser

La chía, las habas de adzuki y el kiwi berry, entre otros, son algunos de los superalimentos que están presentes no solo en nuestra dieta, también en los cosméticos que usamos a diario para conseguir una piel radiante

Nos seremos los primeros (y estamos seguros de que tampoco los últimos) que aseguramos que tan importante es cuidarse por fuera como por dentro. Pero, ojo, que lo que puede que no sepas es que hay alimentos que forman parte de tu dieta que también pueden convertirse en los mejores aliados en tu rutina de belleza.

Y no, aquí no vamos a sacar a relucir el truco de belleza de Blake Lively o Suki Waterhouse que llegaron a admitir que, para lucir pelazo, se aplicaban mayonesa o Coca-Cola. Desde luego, llamativos son los tips de belleza de las actrices, pero no tenemos que irnos a ese tipo de productos para encontrar los superalimentos que benefician como por arte de magia a tu piel. Porque, por supuesto, algunos destacan por encima de otros y por eso se encuentran los cosméticos que te vamos a presentar.

La chía o el aliado de la hidratación profunda

Hay pocos ingredientes más de moda (con permiso del aguacate, claro) que la chía, tanto que ha empezado a formar parte de recetas tan tradicionales como las galletas o los batidos, aunque los amantes de lo aesthetic lo tienen más que interiorizado después de ver miles de fotos en Pinterest de puddings con este elemento.

Pero también es un ingrediente clave para los cosméticos por su poder hidratante, porque reduce los signos del envejecimiento y mejora la elasticidad de la piel. ¿La clave? "Es muy rica en ácidos grasos, que reducen la inflamación, mejoran la cicatrización, la elasticidad y la barrera cutánea. Como la chía también contiene ácido linoleico, que ayuda a proteger a la piel de la contaminación o los rayos UV y es un gran antioxidante, es un ingrediente clave para prevenir los signos de la edad: flacidez, manchas y arrugas", comenta Raquel González, cosmetóloga de Perricone MD.

Habas de adzuki, el jabón natural que desconocías

Las lentejas, los garbanzos y las alubias son las legumbres por excelencia de los platos de cuchara y, cuando llega el buen tiempo, también las incorporamos a las ensaladas. Pero las legumbres no empiezan ni acaban en ellos y, poco a poco, se van incorporando por influencia de otras culturas otros tipos, como la soja o las habas de adzuki.

Muy conocidas en Asia, empezaron a cultivarse en el Himalaya y hoy son muy populares en Japón y ahora han pasado de ser un alimento esencial cargado de proteína, hidratos de carbono, fibra, micronutrientes y muy poca grasa, a formar parte de uno de los cosméticos más innovadores.

"Las habas de adzuki son muy características por las saponinas con las que cuentan. Esa espuma que crean ayuda a descongestionar los poros y eliminar las células muertas. Con este superalimento piel se ve más suave, lisa y luminosa", desvela Sonia Ferreiro, biotecnóloga, cosmetóloga y directora técnica de Byoode.

Maitake, la seta que revitaliza la piel

Si eres aficionada a los restaurantes japoneses, seguro que alguna vez has comido los hongos maitake, que se pueden comer salteados, a la plancha, como aderezo de la pasta o como topping fritos en revueltos, huevo y tortilla. Crecen de manera natural en la base de los robles, son ricos en antioxidantes, polisacáridos, vitaminas y minerales.

Y, como explica, Natalia Abellán, directora técnica de Ambari, "es uno de los hongos más desconocidos y que más propiedades tiene. De hecho, es un excelente antioxidante que combate la inflamación en la piel, es muy hidratante por los polisacáridos con los que cuenta pero sobre todo, es un gran reparador de la piel y de su barrera gracias a los compuesto bioactivos que promueven la regeneración celular y el equilibrio dérmico".

El kiwi berry, la fruta antiedad

Que no hay mejor fruta para empezar el día de la manera más ligera que con un kiwi es una realidad, pero tiene un hermano pequeño, tanto que al kiwi berry también se le conoce como kiwi enano.

"Es rico en ácidos como el quínico -astringente-, ácido málico -que mejora la hidratación y luminosidad-, o el ácido succínico -antimicrobiano y bueno para prevenir procesos de acné-. Además contiene vitamina C, el kiwi berry ofrece una fuerte protección al organismo ante agentes externos: la contaminación o la radiación solar. Es más, puede ser un gran apoyo a productos con SPF", explica Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza.

Las bayas de saskatoon, el estimulador de colágeno

A nadie le amarga un dulce, es cierto, y cuando lo primero que se nos venga a la mente cuando pensamos en las bayas de saskatoon, originarias de Canadá, sean esos deliciosos pasteles que vemos en las recetas de Pinterest. Lo que es posible que desconozcas es que son un estupendo antioxidante y un ingrediente muy hidratante y un gran estimulador de la producción de colágeno.

"Las bayas de Saskatoon son ricas en vitamina C, un nutriente esencial para la producción de colágeno en la piel. El colágeno, a su vez, es una proteína importante para mantener la elasticidad y la firmeza de la piel y nos ayudará a rejuvenecer la piel", remarca Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8.

Además, su consumo mejora la hidratación. "Como las bayas de Saskatoon contienen una buena cantidad de agua, son ideales para mantener la piel hidratada y prevenir la sequedad y la descamación", añade.