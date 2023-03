Alma Bollo abre su corazón en 'Supervivientes' y deja claro lo que siente por su padre, Chiquetete

MADRID, 20 (CHANCE)

Como era de esperar, los concursantes de 'Supervivientes' han celebrado el día del padre a miles de kilómetros de distacia y cada uno de ellos ha tenido unas palabras muy especiales para sus seres más queridos. Todos menos Alma Bollo que al recordarle a su padre, Chiquetete, no ha podido evitar hablar alto y claro de los sentimientos que tiene hacia la perosna que la "enjendró".Abriendo su corazón junto a algunos de sus compañeros de edición, la joven ha explicado cómo ella se quería borrar el apellido de su padre para llevar los de su madre, la persona que le ha criado: "Quiero que me reconozcan por el apellido de mi madre, podía ponerme los de mi madre si él firmaba pero como no tenía relación con él y falleció, pues a la mierda".Durante la conexión con Honduras por el día del padre Ion Aramendi también le dio la oportuniad de la joven de explicar cuáles son sus sentimientos hacia él a pesar de que ya no está entre nosotros: "Hay muchas cosas que perdonar que yo no perdonaria... antes de entrar aquí hablé con el productor de mi hermano del persdón. El perdón no es una opción como te enseñan en casa, es una elección que te tiene que salir del corazon. A día de hoy no estoy preparada para perdonar lo que mi madre pasó, imágenes en mi cabeza espeluznantes y el desprecio que me hizo a mí" sentenciaba la joven dejando claro cuál es su postura actualmente a pesar del acercamiento que sí que hubo con su hermano.