Alma Bollo, así hablaba de Kiko Rivera y Anabel Pantoja en su mayor enfrentamiento

MADRID, 15 (CHANCE)

A lo largo de todos estos últimos años muchos han sido los conflictos que la familia Pantoja ha tenido. Algunos con rostros conocidos de nuestro país y otros, entre ellos, siendo los más sonados estos últimos. Sin duda, uno de los más importantes fue el que protagonizaron Kiko Rivera y Anabel Pantoja, con el que salió mucha gente 'salpicada'.

Europa Press ha rescatado de su archivo unas declaraciones que nos dios Alma Cortés Bollo hace un par de años cuando su primo Kiko no se hablaba con Anabel. Una situación que se producía después de que el dj protagonizara 'Cantora: la herencia envenenada' y hablase, literalmente, barbaridades de su madre.

En ese momento, algo nerviosa y tensa por las presencia de la prensa, Alma nos aseguraba que no se va a posicionar en el enfrentamiento entra Kiko y Anabel: "Por favor no me hagáis pasar esta vergüenza que está todo el mundo mirando. Yo no voy a hablar nunca, estoy con placas, yo no me he metido en nada, no me voy a meter nunca. Cada uno hace con su vida lo que quiere, lo que piensa y ya está de verdad".

Unas declaraciones que nos recuerdan a la situación que se está viviendo en la actualidad después de conocerse el enfrentamiento que ha tenido con Isa Pantoja tras llegar a España. Si hace unos días 'Supervivientes' conectaba con ella desde Honduras y se mostraba tranquila y conciliadora, este martes nos dejó con la boca abierta cuando se enfrentó en directo con su prima.

Y es que a lo largo de estos meses Isa ha hecho referencia a todas las veces en las que ha necesitado el apoyo de sus primos y estos no se lo han brindado simplemente por estar de lado de Kiko o por no querer aparecer públicamente a su lado para no 'enfadar' al otro lado de la familia.

Sin embargo, cuando Manuel y Alma han tenido que opinar sobre una discusión entre Kiko y algún miembro de la familia, han preferido quedarse en una situación intermedia, como cuando ha ocurrido con Anabel Pantoja. Con tal de no perder la relación con ninguno de los dos son capaces de jugar a la ambigüedad, pero cuando se trata de Isa, han dejado claro que su apoyo está al lado de Kiko.