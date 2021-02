Alma Cortés Bollo explota ante las críticas recibidas en sus redes sociales

MADRID, 13 (CHANCE)

Desde que Raquel Bollo se sentase hace una semana en 'Sábado Deluxe' para hablar sobre su vida, pedir disculpas por haberse saltado las restricciones de la Covid y reflexionar sobre la actitud que está teniendo Isabel Pantoja con su hijo, mucho se ha hablado del nivel económico que ésta tiene en su vida. Y es que ayer en 'Sálvame Diario' se habló de los problemas que podría tener la colaboradora de televisión y sobre el ritmo de vida que llevaba.

Parece ser que estos temas le han salpicado a Alma Cortés, hija de Raquel Bollo, quien ha explotado esta mañana en su perfil de Instagram porque ha recibido muchas críticas tras subir un vídeo en el que su hija salía jugando con un coche grande de juguete. Muchos seguidores han juzgado a la influencer y le han dicho si no le daba vergüenza comprarle algo así teniendo una situación económica complicada.

Alma Cortés ha sido muy sincera y le ha contestado a todos ellos diciendo: "Me he levantado y en los vídeos en los que me hija salía con su coche diciéndome que si no me daba vergüenza. Primeramente mi hija tiene un año, a mí no me da vergüenza, a ustedes os debería dar vergüenza mezclar a una niña con temas económicos y de adultos, con temas que no nos incumben, así que parar porque sois unos sinvergüenzas y malas personas. Deciros que mi hija tiene una madre y un padre, los que nos encargamos económicamente de mi hija, si yo puedo permitirme comprarle un coche, se lo voy a comprar, si no puedo, no lo voy a hacer. Por eso no soy ni mejor ni peor madre".

De esta manera, la hija de Raquel Bollo ha dejado claro que a nadie le interesa saber la situación económica que tiene ella y su pareja, además de que su madre no tiene nada que ver con ellos en ese sentido.