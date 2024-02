Alma Cortés Bollo llega a Madrid y guarda silencio sobre su embarazo

MADRID, 8 (CHANCE)

Este miércoles conocíamos que Alma Cortés Bollo está embarazada de su segundo hijo, pero hasta ahora no ha hecho ninguna declaración pública sobre esta información, ni ha confirmado ni ha desmentido... pero hoy ha tenido que viajar hasta Madrid por compromisos laborales y la hemos podido preguntar por primera vez sobre su estado.

Siempre tan discreta con su vida privada, la hija de Raquel Bollo ha sorprendido por la actitud que ha tenido ante las cámaras porque lejos de darle normalidad al momento tan dulce que está viviendo con su pareja Miguel, ha preferido jugar con la ambigüedad y no confirmar que está embarazada.

Un comportamiento que no se entiende después de compartir con sus seguidores en redes sociales su día a día, sus desfiles, sus quebraderos de cabeza con los estudios y concursar en varios programas de televisión en los que se ha abierto en canal.

"¡Uy, qué susto!" expresaba al encontrarse con la prensa tras su viaje en AVE y cuando le dábamos la enhorabuena por su embarazo, la influencer reaccionaba así: "La enhorabuena por estar en Madrid, imagino" y expulsaba un "ah" cuando le decíamos que era por su estado.

Sin pelos en la lengua, Alma ha querido jugar con la antigüedad y ha asegurado ante nuestras cámaras que "vosotros sabéis más de mí que yo, parece ser" y ha concluido que "ni lo desmiento ni lo confirmo".

La hija de Raquel Bollo ha dejado claro que "nunca entro, nunca contesto y ahora no va a ser menos, nunca he vendido mi vida, ni mi intimidad... y en el caso de ser así, me parece una cosa súper íntima y hay tiempo para todos" aseguraba... confirmando que si está embarazada "se verá" con el paso del tiempo.

Eso sí, la que fuera concursante de 'Supervivientes' nos ha desvelado que "estoy feliz, pero siempre he estado feliz, estoy agradecida a la vida por mi familia, el trabajo, mi niña, que está súper grande e inteligente" y, además, ha aclarado que su viaje a Madrid se debe por trabajo: "Estoy bien, trabajando en lo mío, en redes sociales, por eso estoy aquí en Madrid".