Almeida aconseja a Sánchez "pensar en todas las víctimas de terrorismo" cuando "pacta con Bildu por 5 votos miserables"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha recomendado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "pensar en todas las víctimas del terrorismo" cuando "pacta con Bildu por cinco votos miserables".

"Que reflexione, que piense en todas las víctimas del terrorismo, porque Bildu no ha condenado ningún atentado de ETA, que por cinco votos miserables", ha apuntado tras guardar cinco minutos de silencio convocados por el Ayuntamiento de Madrid por iniciativa de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en el 25° aniversario del asesinato del concejal de Ermua, Miguel Ángel Blanco.

Martínez-Almeida ha recordado que "Madrid es la capital de Europa con mayor número de víctimas del terrorismo", y ha destacado que la capital "siempre ha demostrado una entereza admirable, y siempre va a demostrar que frente a la barbarie y el terror apuesta por la tolerancia y la convivencia".

A continuación ha aseverado que "estos cinco minutos de silencio le convendrían a Sánchez para reflexionar sobre si le compensa pactar con Bildu esa mal llamada ley de memoria democrática, y pactar con aquellos que no han condenado el asesinato de Miguel Ángel Blanco". "Si de verdad le compensa por aguantar en La Moncloa, por esos cinco votos miserables y pactar el futuro de España con quienes no creen en España", ha reiterado.

Ello responde, según el regidor, a que "Sánchez no piensa en España, sino en sí mismo", y por ello ayer en el debate del estado de la nación anunció, en su opinión, "medidas populistas en esa línea que tiene de decir que hay enemigos". "Creo que no es la mejor forma de afrontar la situación en la que estamos. La vía de Podemos no es la mejor vía para España", ha subrayado.

En este punto, ha criticado que Pedro Sánchez quiera continuar con el "Gobierno Frankenstein", por lo que "los españoles van a terminar echándole". Así, considera que "no hay un plan, hay improvisación para ver si de esa manera consigue detener esa marea de españoles que no le quieren en La Moncloa".

Requerido por la ausencia de Vox en estos cinco minutos de silencio, a los que sí han asistido el resto de grupos, Martínez-Almeida ha aseverado que desconoce "las razones por las que Vox no ha acudido" pero que "no hay ningún atisbo de duda" de que sea por "equidistancia".