Almeida acusa a Sánchez, Montero e Iglesias de "banalizar" el machismo, el racismo y la homofobia

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; a la ministra de Igualdad, Irene Montero, y al exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, de "banalizar" el machismo, el racismo y la homofobia.

"Nadie ha hecho más por la banalización del machismo, el racismo y la homofobia que aquellos como Iglesias, Montero o Sánchez que dicen que lo defienden. Porque todos defendemos que no cabe en la sociedad", ha trasladado desde el Parque del Gasómetro.

Y es que, Almeida considera que "cuando se señala a todo aquel con quien no se comparten ideas, como hace Podemos; cuando se hostiga a todo aquel con quien no se comparte lo que se dice, o es fascista, o es homófobo, o es racista, y se está banalizando y se mete en una misma bolsa a todo el mundo con independencia de lo que defienda".

Así ha respondido tras ser requerido por las palabras de Montero, que ha acusado este miércoles al PP de "promover la cultura de la violación que pone en cuestión la credibilidad de las víctimas", poniendo como ejemplo las campañas contra la violencia de género que los gobiernos 'populares' han puesto en marcha en comunidades autónomas como Galicia o la Comunidad de Madrid.

Considera el regidor que hoy Montero "no debería haber comparecido ya como ministra en el Congreso de los Diputados" porque "la culpable de que haya 11 agresores sexuales en la calle no puede seguir un minuto más, con una ley que es una chapuza administrativa no puede seguir un minuto más de ministra".