Almeida acusa a Sánchez de querer una "infraliga" de los ayuntamientos, donde no ha llegado "un solo euro" de ayudas

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de querer crear una "infraliga" con los ayuntamientos del país, donde, ha aseverado, no ha llegado "un solo euro" de ayudas para paliar los efectos de la pandemia por coronavirus.

Tras su visita a la biblioteca José Hierro, en San Blas-Canillejas, Martínez-Almeida ha criticado que "el interés de Sánchez por los ayuntamientos del país se traduce en cero euros desde el inicio de la pandemia".

"El Gobierno de la Nación recibirá 140.000 millones de la Unión Europea, las comunidades autónomas 16 millones, me parece bien; las reglas fiscales están suspendidas para ayuntamientos y gobierno... es adecuado, pero la única administración que no ha recibido un solo euro de ayuda son los ayuntamientos, y no es razonable", ha expresado.

Ha destacado que el Consistorio madrileño "tiene un remanente del que puede ir tirando, pero más de 3.000 municipios en España no tienen remanente de tesorería y no tienen esa posibilidad de financiación extraordinaria".

Por otra parte, ha indicado que en el PP están "muy orgullosos del trabajo que se ha realizado por las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular a lo largo de todo este año porque ha sido realizado en condiciones muy difíciles".

"Tanto las del PP como las de otros partidos han sobrellevado en solitario, sin el apoyo del Gobierno de la Nación, la gestión de esta pandemia. Han tenido que dar la cara, no solo en las buenas, sino también en las malas, frente a un Gobierno de la Nación que solo quiere dar las buenas noticias", ha remachado.