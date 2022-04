Almeida advierte a la izquierda que "lo que no lograron en las urnas no lo van a lograr con una cacería"

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha advertido a la izquierda, tras descartar una moción de censura contra él, que "lo que no lograron en las urnas no lo van a lograr con una cacería".

Antes de asistir al Sermón de las Siete Palabras en la Basílica de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli, Almeida ha contestado a la prensa que la vicealcaldesa, Begoña Villacís, "ha sido muy clara" descartando una moción de censura contra él.

El regidor ha enviado un mensaje a la izquierda, "que lo que no lograron en las urnas no lo van a lograr con una cacería". "Y que se estén tranquilos porque no van a acabar con las políticas de centro derecha en Madrid ni con las personas que las representamos", ha asegurado.