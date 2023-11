Almeida advierte a Sánchez de que "España no se rendirá" y lanza un mensaje de esperanza

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha advertido este domingo al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de que "España no se rendirá" ante el pacto con los independestistas para ser investido y ha lanzado "un mensaje de esperanza y confianza".

Almeida ha tomado la palabra ante los miles de manifestantes que han secundado la convocatoria promovida por el Partido Popular en la Puerta del Sol contra la "cesión absoluta" de Sánchez tras el acuerdo entre el PSOE y Junts que incluye la amnistía.

"Hoy nos manifestamos para que no nos roben ni nuestra democracia ni nuestro Estado de Derecho. Y lo vamos a conseguir, porque España no se rinde, España no se rendirá, España es mucho más fuerte que la ambición de Pedro Sánchez y que el golpismo de Carles Puigdemont", ha arengado el alcalde madrileño ante los miles de concentrados, que portaban banderas de España y de la Unión Europea.

Almeida ha querido transmitir "un mensaje de esperanza y de confianza" en un momento que reconoce que no es "bueno" ni fácil para los españoles si bien ha recalcado que "no son los peores tiempos que ha pasado España".

"Conseguiremos superarlo entre todos, entre todos aquellos que creemos en una España igual de iguales, en una España en libertad, en una España en democracia. Y por eso, lo primero que hay que hacer es tomar el ejemplo de aquellos que hicieron frente al golpe de la dictadura", ha subrayado en referencia a Cataluña.

ELOGIOS A LOS QUE HICIERON FRENTE AL "GOLPE" EN CATALUÑA

Seguidamente, ha querido recordar a "todos aquellos catalanes oprimidos durante tanto tiempo por el supremacismo golpista, por el nacionalismo catalán", haciendo alusión al trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en aquellos momentos y al de "los servidores públicos que pararon el golpe en los tribunales", entre ellos jueces y fiscales.

"Cuando nos quiera vencer la desesperanza, el enfado, la resignación, incluso pensemos que qué pesadilla estamos viviendo, recordemos a todos estos héroes que os he mencionado porque no tenemos derecho ni a rendirnos ni a resignarnos", ha recalcado.

Tras ello, ha reseñado que los españoles tienen "el deber de defender a España, de defender nuestro Estado de Derecho y de defender a todos los españoles". "España ni se vende ni se rinde. España no se vende en un despacho de Bruselas con un prófugo de la justicia", ha incidido.

"Pedro Sánchez, que ayer decía que España no se puede gobernar ignorando su diversidad. ¿Cuál es la diversidad de Pedro Sánchez? La de los delincuentes que la acompañan, la del Código Penal, que no hay delito que no hayan tocado, desde la corrupción por malversación de caudales públicos hasta el golpismo y hasta el terrorismo son sus compañeros de viaje y esa es la única diversidad que él conoce en su ejercicio obsesivo por el poder se rodea de delincuentes y se mete de lleno en el código penal y frente a esa diversidad", ha censurado

Así, ha insistido en que "la diversidad no es darles 14.000 millones de euros y que los extremeños no tengan un tren con que ir a la vuelta de la esquina". "Eso no es la diversidad, eso es romper la igualdad entre españoles. Porque aquí hemos venido a decir que no hay españolesde primera y que no hay españoles de segunda, que todos somos libres e iguales y que nadie, nadie, nadie, ni siquiera Sánchez, ni siquiera Puigdemont, ni siquiera Junqueras, ni siquiera Otegi, están por encima de la ley y por encima de nuestra Constitución", ha recalcado.

"NO LES VAN A AMEDRENTAR"

El alcalde ha avisado de que "ni les van a amedrentar, ni les van a intimidar, ni les van a silenciar porque la España real, la España silenciosa, la España de la paz y la concordia, la España de la convivencia, la España que sabe que siendo diferentes podemos vivir juntos, es la que está en esta Puerta del Sol".

"Por eso yo os quiero transmitir ese mensaje. Seamos conscientes de la seriedad del momento que estamos viviendo. Seamos conscientes que nunca pensamos que íbamos a vivir los tiempos que nos van a tocar vivir, pero seamos conscientes de la enorme responsabilidad que tenemos y asumamosla desde aquí, desde el kilómetro cero, la responsabilidad de seguir teniendo nuestra Constitución, nuestro Estado de Derecho y nuestra democracia", ha concluido.