Almeida afea a Yolanda Díaz su "escaso respeto democrático" por lanzar 'Sumar' en el Congreso

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afeado este miércoles a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, su "escaso respeto democrático" demostrado ayer, a su juicio, al lanzar la plataforma 'Sumar' en el Congreso de los Diputados durante el debate de la moción de censura.

"Yolanda Díaz hizo también el anuncio, a mi juicio, con escaso respeto a lo que es una moción de censura y el Congreso, de su plataforma 'Sumar', y eso es de escaso respeto democrático. Uno puede no estar de acuerdo con una moción de censura, pero parece razonable discutir la moción y no tanto presentar una plataforma electoral", ha reprochado el primer edil desde las obras del antiguo estadio Vicente Calderón. Además, cree que Yolanda Díaz "no ejerció el papel que debía haber ejercido".

Martínez-Almeida ha señalado que "esta moción de censura iba a fracasar en términos numéricos, pero también era obvio que iba a fracasar en lo que en teoría buscaba Vox, que era desgastar al Gobierno de Pedro Sánchez y transmitir la imagen de que es un Gobierno acabado, que por supuesto lo es".

Ha trasladado su "total y absoluto respeto" por el candidato de la moción, Ramón Tamames, que ayer "hizo un discurso en el que diagnosticaba de forma acertada varios de los problemas graves".

En este punto, ha lamentado el "trato displicente que le dispensó Pedro Sánchez", de quien ha apuntado que "debería empezar a tener un poquito más de respeto con los que discrepan de él".

Por todo ello, sostiene que está "más justificada que nunca la abstención del PP", una formación que "no está ni con Pedro Sánchez, ni con Yolanda Díaz". "De hecho queremos desalojarlos del Gobierno lo antes posible, por el bien de España y los españoles, y en eso tenemos una oportunidad única el 28M", ha clamado.