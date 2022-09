Almeida afirma que "PSOE no puede disputar la Alcaldía al PP" en Madrid y cree que debe "tratar de superar a Más Madrid"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este viernes que "el PSOE no puede disputar la Alcaldía al PP" en la ciudad de Madrid, por lo que considera que los socialistas deben limitarse a "tratar de superar a Más Madrid" y "ser la primera fuerza de izquierdas en la ciudad".

"Yo no disputo un rebote a Fernando Romay, y así el PSOE no puede disputar la Alcaldía al PP", ha expresado durante su intervención en el desayuno informativo de Nueva Economía Fórum ofrecido en el Hotel Ritz, donde ha lanzado que "el único objetivo plausible para el PSOE es tratar de ser la primera fuerza de la izquierda en la ciudad de Madrid".

Martínez-Almeida sostiene que "el candidato del PSOE en Madrid se llama Pedro Sánchez, porque ha asumido la responsabilidad en sí mismo de designar el candidato a la Alcaldía. Que no quepa duda de que el candidato a la Alcaldía es Pedro Sánchez, porque aquel que lo designe va a responder ante Pedro Sánchez. Iba a haber primarias, pero ya no, porque no es un proceso donde él elige una persona", ha lanzado a continuación.

El alcalde madrileño ha recordado que "en 2019, el PP confió en la cantera" y pese a que "hubo mucha gente que dijo qué hace el partido con estas dos personas, ha salido bien". Esto lo ha contrapuesto con lo sucedido con el PSOE, que "lleva 30 años mandando paracaidistas y fracasando, como con Trinidad Jiménez, Miguel Sebastián, Pepu Hernández... a lo mejor llega el momento en que hay que dar una oportunidad a la cantera y que hay que cambiar el sistema de designación", ha finalizado.