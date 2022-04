Almeida agradece "profundamente" a Feijóo su apoyo "tanto en privado como en público"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha agradecido este viernes "profundamente" al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, el apoyo brindado en esta situación "tanto en privado como en público".

Dicho agradecimiento llega después de que Feijóo haya defendido al regidor y le haya descrito como una persona "íntegra". Ha resaltado que va a defender al Ayuntamiento de la capital personándose en la causa sobre las presuntas irregularidades en la compraventa de material sanitario en la pandemia que investiga Anticorrupción.

Martínez-Almeida ha dado a conocer que mantuvieron una conversación telefónica en la que dio explicaciones a Feijóo, y este le transmitió "su apoyo en privado al igual que ha hecho en público". "Le agradezco de verdad, profundamente, porque no es una situación fácil la que estoy pasando, no es una situación sencilla de digerir, que cuando después de 15 meses de investigación, la Fiscalía dice que no has tenido ningún tipo de intervención, que no hay nada que reprochar", ha señalado.

Además, el primer edil madrileño ha hecho referencia a "la presión mediática y la cacería de la izquierda y del sanchismo que se está practicando", algo que "desde el punto de vista humano es difícil aguantar".