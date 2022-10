Almeida alude a "criterio operativo y técnico" de Policía para retirar escolta a Higueras: "No hay riesgo suficiente"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aludido este jueves a "criterio operativo y técnico" de Policía Municipal para retirar el escolta a la concejala del Grupo Mixto Marta Higueras, pues han determinado que "no hay riesgo suficiente".

Higueras ha denunciado públicamente en rueda de prensa que el Ayuntamiento de Madrid, en concreto, "la superioridad", le ha retirado la escolta como "represalia" por denunciar "corruptelas de tres o cuatro mandos policiales".

Ya a las puertas de Cibeles, Almeida ha negado esto y ha pedido a la edil "que no haga un recurso incriminatorio de Policía Municipal alentando sospecha sobre una posible venganza". Además, ha señalado que "en esa misma situación hay otros dos concejales que tenían escolta, y que desde el punto de vista operativo y técnico no hay circunstancia que lo justifique".

A continuación ha precisado que si Higueras fuera portavoz "seguiría teniendo escolta" tal y como establece "el operativo de seguridad en este Ayuntamiento, que conoce desde el primer día que pisó este Consistorio, y es que los portavoces de los grupos municipales tienen seguridad".

"Ella ya no es portavoz del Grupo Mixto. Eso no quiere decir que no pudiera tener seguridad, pero en este caso son razones operativas técnicas y de evaluación por parte de la Policía Municipal las que determinan si algún concejal que no es portavoz tiene que tener escolta. En este caso la Policía Municipal ha evaluado y ha concluido que no hay riesgo suficiente que tenga que tener escolta", ha detallado el regidor.

En este punto ha reiterado que "esto no ha sido porque el alcalde de Madrid o la concejala de Seguridad (Inmaculada Sanz) hayan decidido que no tenga seguridad, sino porque los técnicos evalúan cada 15 días las condiciones de seguridad de los concejales, y en función de ellas determinan si tiene que tener o no escolta".

Por su parte, Sanz, en rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno ha incidido en que son "criterios técnicos de seguridad en relación a valores de riesgo" y ha lanzado que "poner en cuestión la profesionalidad de los mismos, no es de recibo". "No voy a contribuir a la necesidad de promoción individual de Marta Higueras", ha finalizado.