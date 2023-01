Almeida amenaza con denunciar a quien lo relacione sin pruebas en casos de corrupción: "No vamos a pasar ni una"

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha amenazado este martes con llevar a los tribunales a cualquier persona que lo involucre, sin pruebas, en casos de corrupción. "A todos aquellos que acusen sin pruebas, nos vemos en los tribunales. No vamos a pasar ni una, ni una", ha advertido ante los medios de comunicación reunidos en el Palacio de Cibeles.

Así ha respondido el primer edil al ser requerido por las informaciones de 'eldiario.es', según las cuales el Ayuntamiento de Madrid "adjudicó dos contratos a una empresa de ingeniería en la que trabaja el hermano del delegado de Movilidad, Borja Carabante".

"No todo vale en política", ha apuntado Almeida, quien ha añadido que "acusaciones tan graves se deben acompañar de un mínimo probatorio". En este punto ha señalado que no ha leído "ni un solo indicio probatorio de irregularidad". "A lo mejor me equivoco, sáquenme del error", ha pedido a los periodistas.

En concreto, se ha referido a la concejala del Grupo Mixto Marta Higueras. "Advierto a Higueras de que la Fiscalía no le cierre automáticamente la denuncia, porque sería la segunda denuncia falsa que presente contra este equipo de Gobierno. Me ha incluido en una denuncia sin haber tenido participación en este contrato. No voy a permitir que se arrastre el nombre de nadie", ha precisado.

Ha insistido en que "no hay irregularidad en la tramitación", ya que "aquellos que se vieron afectados por la tramitación, no la recurrieron" y "si hubiera incurrido en cualquier tipo de irregularidad, lo habrían denunciado".

"Lo que se hace por parte de la izquierda es embarrar, ensuciar y manchar el nombre de las personas. No vamos a permitir que la izquierda ensucie, embarre y manche la honorabilidad de las personas. A quien acuse sin pruebas nos vemos en los tribunales", ha lanzado a continuación.