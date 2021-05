Almeida apoya la recogida de firmas contra los indultos y dice que el PP no sacó "rédito político" de los que concedió

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido este domingo la recogida de firmas que la formación de Pablo Casado va a iniciar esta semana contra los indultos a los condenados por el 'procés' y ha asegurado que el PP no sacó "rédito político" de los que concedió cuando estaban en el Gobierno, a diferencia del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

En una entrevista en 'La Sexta', que ha recogido Europa Press, Almeida ha considerado que "cualquier expresión de la sociedad" le parece "conveniente" porque los políticos no puede "vivir al margen de lo que sienta, padezca, sufra o quiera la sociedad". Por tanto, ha asegurado que "si se quiere recoger firmas, el que quiera firmar que firme y el que no quiera, que no firme".

Además, ha añadido que le parece bien que en un "asunto de este calado y esta trascendencia, se pueda dar también la oportunidad a todo ciudadano de que pueda mostrar su disconformidad con una firma". "No nos debe asustar que los ciudadanos quieran participar en los asuntos públicos", ha enfatizado.

Preguntado por las diferencias entre estos indultos y los que concedió el PP en diciembre de 1998 al exministro José Barrionuevo y su mano derecha en Interior, Rafael Vera o el perdón al conductor 'kamikaze', el regidor madrileño ha asegurado que hay una "diferencia clarísima" y es que, según defiende, los 'populares' no sacaron "ningún beneficio o rédito político" de la concesión de esos indultos.

"Entenderá usted que el indulto a Vera y Barrionuevo no era precisamente agradable para los votantes del PP y el indulto al 'kamikaze' tampoco era un indulto precisamente que pudiera gustar a la gente", ha aseverado Almeida, al tiempo que ha criticado que "se tomaron esas decisiones no pensando en un interés político propio, como hace pedro Sánchez".

Martínez-Almeida ha asegurado que "a nadie le cabe la más mínima duda" de que si el líder del Gobierno central "no necesitara los votos de los independentistas, no se los plantearía" ya que, en sus palabras, en la campaña de noviembre a las Elecciones Generales "cuando no necesitaba (los votos) dijo que correspondía el cumplimiento integro de las penas".

Así ha asegurado que "ha cambiado mucho desde el punto de vista de la aritmética parlamentaria y, como les necesita, tiene que dar los indultos". Además, ha argumentado que, en el caso de Vera y Barrionuevo, estos "no tenían la capacidad operativa de volver a hacerlo".

RECOGIDA DE FIRMAS

Fuentes del PP han señalado a Europa Press que esa recogida de firmas será "al estilo de la que se hizo recientemente contra la Ley Celáa" y que fue "un éxito" porque "reconectó al PP con la calle" ya que "la gente se acercaba masivamente a las mesas". Solo en Madrid, la formación recogió más de 55.000 firmas dentro de su campaña 'Stop Ley Celáa' para intentar frenar esa reforma educativa del Gobierno.

En esta nueva iniciativa contra los indultos, la dirección nacional del PP implicará a los diputados y los senadores, así como a las estructuras provinciales y autonómicas. También los vicesecretarios y portavoces parlamentarios se volcarán con su presencia en todo el territorio, han precisado las mismas fuentes.

Aparte de la 'Ley Celáa' o la campaña contra la 'okupación ilegal' del PP en octubre del año pasado, una de las recogidas de firmas que tuvo más repercusión mediática fue la que emprendió en febrero de 2006 el entonces presidente del PP, Mariano Rajoy, en el marco de la campaña del partido a favor de un referéndum estatal sobre el Estatuto de Cataluña.

Este lunes, el líder del PP presidirá el comité de dirección del partido y allí se empezará a perfilar esta estrategia de recogida de firmas contra los indultos en toda España, en la que se prevé que el propio Casado sea uno de los primeros en plasmar su firma contra la medida de gracia.

Casado ha hecho hincapié en que se opondrá a esos indultos de manera "firme" y "serena". Fuentes del PP han indicado que el partido tiene que dar pasos de manera "cauta" porque aún no hay decisión del Consejo de Ministros sobre los indultos y el PP es "la alternativa" al Gobierno de Pedro Sánchez.