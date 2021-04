Almeida apunta a Iglesias como el artífice de la crispación en campaña frente a Ayuso, que hace "crítica política"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha señalado este miércoles al candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, como el artífice de la crispación que se vive en la campaña electoral, pues "solo entiende la política desde el enfrentamiento" y "entró en campaña diciendo que iban a meter a Ayuso en la cárcel".

Por contra, ha defendido que la presidenta regional y candidata a la reelección por el PP, Isabel Díaz Ayuso, "hace críticas de carácter político en el marco del debate político". "¿Dígame qué crispación ha hecho?, ¿Ha amenazado a Iglesias con meterlo en la cárcel?", ha requerido a los medios de comunicación antes de su visita al centro de salud de Montesa, en la capital.

El vídeo del día Mónica García: “El mejor cordón sanitario son las urnas”

Martínez-Almeida ha lamentado este clima de confrontación que se está viviendo en la campaña electoral del 4M, si bien ha apuntado que esta realidad "no es la que se vive en la calle".

"Voy por las calles y no detecto ese nivel de confrontación, hablo con la gente, con quienes me votan y no me votan, y no lo detecto. La realidad política está alejada de la gente de la calle, que están preocupados por su trabajo, sus hijos, y es un elemento que nos debería inducir a la reflexión sin duda", ha trasladado a los medios de comunicación antes de su visita al centro de salud Montesa.

Sobre el candidato socialista, Ángel Gabilondo, ha apuntado que "es mucho mejor candidato que la campaña que le han diseñado desde Moncloa", y que "es mejor para el PSOE que los estrategas de la campaña". "Cuando dijo que no podía ir con este Iglesias, tenía toda la razón. Apenas una semana después, le dijo al mismo Iglesias que tenían que ganar. Le secundó en su estrategia", ha lanzado.