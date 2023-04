Almeida asegura que cuando ha habido problemas en áreas de CS ha remado para solucionarlos sin buscar rédito partidista

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid y candidato del PP a la reelección, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que cuando ha habido problemas en áreas de CS ha remado para solucionarlos sin buscar rédito partidista, unas declaraciones que se producen días después de que los concejales Pepe Aniorte y Ángel Niño se hayan dado de baja de Cs entre rumores que les sitúan entre los 'populares'.

"Los problemas del gobierno son del gobierno, igual que cuando ha habido problemas en áreas de Ciudadanos lo que he hecho ha sido remar y tratar de solucionarlos. Somos un equipo de gobierno, aunque seamos dos partidos y, por lo tanto, los problemas del gobierno para mí son del conjunto del gobierno porque ese ha sido el éxito del gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos en Madrid, que siempre hemos actuado como un único gobierno, sin desmarcarnos los unos de los otros ni de tratar de sacar un rédito partidista", ha declarado desde la Plaza Mayor.

La vicealcaldesa de Madrid y candidata de CS a la Alcaldía, Begoña Villacís, ha declarado también este domingo que no considera que la marcha de la formación 'naranja' de los concejales Aniorte y Niño sea un ataque personal contra ella pero, en todo caso, no ve bien "que se salte" un acuerdo de gobierno. "A mí se me ha ofrecido la posibilidad de ser alcaldesa en reiteradas ocasiones y todas las veces he renunciado a ello por ser leal", ha destacado desde el Rastro.

Almeida se ha comprometido a "seguir formando un único gobierno que tome decisiones en beneficio de los madrileños hasta el último día". Preguntado sobre posibles fichajes 'naranja', el 'popular' ha contestado que su partido está conformando en este momento "las mejores candidaturas, contando con las mejores personas para ofrecer el mejor proyecto".

"En esta semana vamos a avanzar en la conformación de esas candidaturas", ha anunciado, después de remarcar que los madrileños "se merecen los mejores porque se afrontan cuatro años muy importantes, decisivos para poder seguir creciendo y eso sólo lo pueden hacer los mejores y los mejores irán en las listas del Partido Popular".