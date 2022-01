Almeida asegura que 'Génova' no le ha pedido ser candidato al PP de Madrid

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha señalado este sábado que no ha recibido ninguna petición de la dirección nacional del PP para presentarse como candidato para liderar el partido en la Comunidad de Madrid, un puesto al que sí se ha postulado la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

"Nadie me ha pedido que me presente", ha recalcado el regidor madrileño en una entrevista concedida a 'El Mundo' recogida por Europa Press en la que se ha mostrado partidario de que decidan los afiliados y que se les transmita "unidad y acuerdo".

En esta misma línea, el regidor madrileño y portavoz del PP nacional ha recordado que hay un calendario fijado para celebrar el cónclave que, en principio, cree que no se verá alterado por la celebración de elecciones autonómicas en Castilla y León y Andalucía.

"En principio hay un calendario que se fijó en Junta Directiva nacional y que no parece que vaya a ser alterado como consecuencia de estas convocatorias electorales", ha subrayado.

Además, se ha mostrado convencido de que cuando llegue el momento de celebrar el cónclave, el PP acudirá unido. "Todos somos compañeros y todos queremos lo mejor para el PP de la Comunidad de Madrid. Y yo estoy absolutamente seguro de que cuando llegue el congreso no habrá ningún problema para que sea el mejor acuerdo. Todos los que me conocen y saben de mi trayectoria saben que yo seré parte de ese acuerdo", ha recalcado.

En cualquier caso, el regidor madrileño ha dicho sentirse "absolutamente" respaldado por 'Génova', aunque ha eludido responder abiertamente sobre si le gustaría seguir en el cargo de portavoz nacional de la formación. "No es una cuestión de si me gustaría o no me gustaría. Respecto a eso sólo puedo decir que agradezco la confianza que depositó en mí Pablo Casado y que en estos momentos sigue así. La gente valora que siendo portavoz nacional del PP mantengo el mismo tono mesurado de crítica al Gobierno de la nación que utilizo en mi día a día como alcalde", ha explicado.