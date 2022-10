Almeida asegura que "no habrá ningún problema" en reprobar y nombrar persona 'non grata' a Pablo Iglesias en Madrid

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este viernes que "no va a haber ningún problema" en que el próximo Pleno de Cibeles repruebe y nombre persona 'non grata' al exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias por sus palabras sobre la Policía.

"Con cinco tías como (la dirigente de Podemos) Isa Serra a caballo veríamos correr a toda la Policía Municipal de Madrid. No les serviría además de nada. Isa me traería las cabelleras de todos ellos y (Pablo) Echenique y yo las quemaríamos en una hoguera con Arnaldo Otegi en Arralde", apuntaba Iglesias en su programa de radio.

Así, mientras Vox propondrá su nombramiento como persona 'non grata', los grupos municipales de PP y Cs presentarán una iniciativa conjunta para que el Pleno del Ayuntamiento repruebe las declaraciones del exlíder de Podemos y "sus inaceptables insultos al Cuerpo de Policía Municipal de Madrid".

Desde el Fernán Gómez, Almeida ha asegurado que "no va a haber ningún problema en que se pueda reprobar y nombrar persona 'non grata', porque quien se mofa de una policía municipal a la que se le gritó por parte de Isa Serra que si era una puta, malfollada, y que si sus hijos no la podían mirar a la cara, y eso ha sido objeto de condena por el TSJM... quien dice esas cosas, merece ser nombrar persona 'non grata' y reprobarlo".